Laura Bozzo confiesa que aún sufre anorexia y ataques de pánico

Si bien es dicho, Laura Bozzo se ha caracterizado por ser una mujer guerrera, con carácter decisivo; sin embargo esto no ha influido mucho en alejarse del trastorno alimenticio por el que ha pasado, pues la anorexia sigue jugando un papel bastante complicado en su vida.

A la edad de 67 años, Laura Bozzo continúa siendo una de las presentadoras del espectáculo con más polémica; pero en esta ocasión el estado emocional por el que está pasando es preocupante.

-Laura, estuviste en el arraigo domiciliario más famoso de la historia de la farándula de 2002 a 2005...

“Mi caso fue todo un escándalo, el entonces candidato presidencial Alejandro Toledo puso a sus jueces y procuradores para atacar a quien quería destruir. Mi delito fue sacar a su hija no reconocida. Mi caso fue una persecución por ello, pero jamás pensé que fuera a demorar tanto y me trajo consecuencias como perder mi visa de Estados Unidos y eso me ha hecho perder mi patrimonio”.

-¿Por qué has perdido tu patrimonio?

“Porque al no poder ingresar a Estados Unidos desde hace 16 años, delegé mis cosas al contador Fabián Ruales (q.e.p.d.) que me estafó y perdí mi casa y todo lo que gané”.

-Te han afectado mucho económicamente...

“Me han destruido. Trabajo, vivo de lo que gano, y tengo algo que no es mío, que es de mis hijas, que es herencia de mis padres, pero de mi patrimonio. Lo que yo he ganado en tantos años de televisión prácticamente lo he perdido absolutamente todo porque me lo robaron”.

-¿Qué cosas perdiste?

“Mi casa de Miami, todo el dinero, Fabián Ruales se puso Fabián Bozzo, usó mi seguro social, hacía préstamos, se robaba el dinero que yo mandaba para pagar cosas, más de un millón y medio de dólares, compró carros y departamentos a mi nombre, y yo estafada, no puedo ir a denunciar porque no tengo visa americana”.

-¿Actualmente qué queda de ese arraigo domiciliario?

“En ese entonces sufría ataques de pánico, los doctores me tenían que poner suero para que respirara, respiraba en bolsas de papel para soportar. Y siguen las consecuencias, los problemas, los desórdenes alimenticios por momentos”.

-¿Entonces siguen los ataques de pánico?

“Siempre, y eso que a pesar de que todo eso lo superé, pero siempre quedan huellas. Mis hijas son mi motor para salir adelante”.

-¿Tomas medicamentos para ello?

“No, yo no creo en los medicamentos, detesto eso, yo recomiendo a la gente que no los tome, para mí son drogas. Lo que uso para los ataques de pánico son hierbas, como manzanilla; creo mucho en la medicina tradicional. Me controlo con ejercicios de respiración, yoga y ejercicio físico".

-¿Cuándo fue el último ataque de pánico que sufriste?

“Anoche, ya sentía que me empezaba otra vez y me asusté, pero me puse a respirar, leer y meditar”.

-Los desórdenes alimenticios dices que continúan...

“Sí, a veces, la anorexia, he dejado de comer, pero ya es más suave”.

-¿Cómo lo controlas?

“Tratando de comer cosas sanas que sé que no me van a engordar. Mucha chía, agua de jamaica, maca con kinua y espirulina para tener proteínas y estar delgada y usar la anorexia a mi favor”.

Entrevista de Tv Notas.