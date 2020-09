Laura Bozzo busca ser la presidenta de su natal Perú ¿Se irá de México?

No se puede negar que Laura Bozzo se ha convertido en una de las conductoras más polémicas del mundo del espectáculo mexicano y ahora ha vuelto a llamar la atención al revelar que en Perú, país de donde ella es originaria, la quieren y que incluso podría aspirar a ocupar la presidencia.

Por mucho tiempo se ha dicho que en Perú no quieren a la controversial presentadora, rumores que Laura Bozzo se ha encargado de desmentir al confesar en un reciente encuentro con la prensa que existe la posibilidad de que ella sea postulada para dirigir el país como presidenta, aunque esto signifique que tenga que salir de México.

“Yo ahora estoy focalizada, estoy evaluando las propuestas políticas de Perú para lanzarme a la candidatura en el 2021, todo eso lo estoy evaluando y ya pronto sabrán. Me han ofrecido la presidencia y también, otro partido, la vicepresidencia", indicó la conductora.

De lograr postularse para la presidencia de Perú, Laura Bozzo deberá dejar México.

Laura Bozzo asegura ser muy querida en Perú

Laura Bozzo comentó a los medios de comunicación que de decidir buscar un puesto político en Perú se vería obligada a dejar los proyectos que tiene en México, tal es el caso del programa Laura sin Censura, el cual se transmite por la señal de Unicable y que acaba de ser renovado para una segunda temporada.

Laura Bozzo busca competir por la presidencia de su natal Perú.

Asimismo, la ex-pareja de Cristian Suárez detalló que la prensa está mal informada sobre el cariño que la gente de su país natal tienen para con ella, pues aseguró que las acciones que hizo por el pueblo peruano en el pasado sigue siendo recordado.

“Me aman. La gente me ama ¿Tú crees que me estarían proponiendo un partido, otro partido si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere, mis obras hablan por mí en Perú", finalizó Laura Bozzo.

