Laura Bozzo asegura que se siente más joven y reveló que se hará un arreglito

La conductora Laura Bozzo se convirtió en una de las participantes más polémicas en La Casa de los Famosos, pese a que se perfilaba para ganar el reality no lo consiguió, una polémica que ocurrió con Ivonne Montero desató duras críticas, y por ello fue eliminada de la segunda temporada.

Tras su paso por el programa, confesó que haber participado en aquel proyecto la hizo rejuvenecer por dentro y por fuera, además comentó que ha logrado acercarse a un público joven, pues recordamos que los usuarios compartieron un sinfín de memes sobre las reacciones que hacía la peruana dentro de la casa.

En las noticias de la farándula te compartimos que luego de la polémica participación de la famosa en aquel proyecto, la peruana ha sido muy reservada sobre sus planes, aunque recientemente reveló que "la momia está de regreso", muy pronto volverá a la TV con su programa.

Laura Bozzo se someterá a una cirugía estética

La conductora se siente más joven tras su paso por el reality show de Telemundo

En una entrevista la famosa comentó: "Yo paso de cenicienta a princesa en un solo día, y muestro mi cara lavada, mis arrugas...ahorita me voy a operar, me voy a hacer un lifting, pero a mí me vale lo que diga la gente, no me interesa". Expresó la peruana.

De igual forma mencionó que ahora es la reina de TikTok y aseguró que tiene una conexión con los jóvenes y que por eso se siente más joven, comentó que siente como si tuviera 20 o 25 años. Cabe mencionar que el talk show Que pase Laura será retransmitido por Imagen TV.

¿Qué pasó con Laura Bozzo 2022?

La conductora de televisión fue una de las participantes más polémicas

La conductora Laura Bozzo fue eliminada del reality show, por lo que no pudo colocarse entre los finalistas. La salida de la peruana dividió opiniones, pues en un principio logró el cariño del público por sus comentarios, pero de un momento inesperado fue duramente criticada por su comportamiento.

