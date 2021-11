Laura Bozzo asegura que atacó a Irina Baeva por defender a Geraldine Bazán

Después de ser considerada prófuga de la justicia por más de 3 meses debido a acusaciones de evasión fiscal en México, Laura Bozzo regresa a las redes sociales y comienza a ofrecer entrevistas a los medios de comunicación. En esta ocasión, la conductora reveló nuevos detalles de su problema legal con Irina Baeva y Gabriel Soto.

En entrevista para el programa Hoy Día de Telemundo, la también abogada de origen peruano reveló que ella solo dio su opinión, la cual estuvo influenciada por el enojo y con el sentimiento de mostrar su apoyo a Geraldine Bazán. Asimismo, mencionó que no conoce a la prometida de Gabriel Soto y que quiere dejar este problema en el pasado.

Para la polémica conductora, la enemistad con Gabriel e Irina ya quedó en el pasado.

“Yo le pido a la señora Baeva, a Irina, que me disculpe si la ofendí. Yo estaba dando mi opinión… Más era la cólera, me entiendes, más era apoyar a Geraldine, yo a Irina no la conozco. Si ella se sintió ofendida, lo siento”, declaró la estrella de ‘Laura Sin Censura’, de quien recientemente se reveló que está en problemas con la justicia de Estados Unidos.

Laura Bozzo no pagará ni un centavo

La conductora fue demandada por presunta discriminación, difamación, amenazas y acoso.

La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que Laura Bozzo perdió una demanda por difamación ante Gabriel Soto e Irina Baeva, lo cual desencadenó rumores de que ella se vería obligada a pagar una fuerte suma de dinero como indemnización. Sin embargo, la conductora ha dejado en claro que no le pagará a la pareja ni un solo peso.

“No tengo que pagarle ni un centavo, porque en México no existe el delito de opinión”, declaró tajantemente en la entrevista para Hoy Día de Telemundo, donde también contó los difíciles momentos que vivió ahora que estuvo escondida de la justicia mexicana.

¿Qué pasó con Irina Baeva y Gabriel Soto?

Los tres famosos protagonizaron una de las polémicas más sonadas del mundo del espectáculo mexicano.

Irina Baeva y Gabriel Soto son una de las parejas más polémicas del espectáculo mexicano debido a los rumores de infidelidad hacia Geraldine Bazán, quien era la esposa del actor. En 2019, la también madre de sus hijas publicó un video en YouTube donde los exponía, lo cual provocó que la pareja reciba duras críticas por parte del público y algunos famosos.

Fotografías: Redes Sociales