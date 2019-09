Laura Bozzo arremete contra Yolanda Andrade y defiende a Verónica Castro

Laura Bozzo no se quedó callada y decidió hablar sobre la polémica entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, luego de que en redes sociales hayan filtrado una misteriosa fotografía donde la actriz estaba acompañada de la conductora.

Cabe mencionar que la peruana ha tenido un espacio en el programa "El Gordo y la Flaca" donde ha dado su punto de vista con respecto a varios escándalos que ha ocurrido de los famosos del medio del espectáculo y ahora quiso dar su opinión sobre la supuesta boda de la actriz con la conductora.

Castro decidió confrontar a los medios y revelar que lo que se dice de ella es totalmente falso, pero, no se esperaba la reacción de la conductora de televisión, quien ha asegurado a los medios que si se casó de una manera simbólica con una famosa que es conocida en los medios.

Laura Bozzo arremete contra Yolanda Andrade y defiende a Verónica Castro

Te puede interesar: Verónica Castro le pone un alto a los chismes: ¡NO SOY LESBIANA! (VIDEO)

"Estoy indignada, asqueada, furiosa esa es la palabra, para mí la amistad es sagrada, uno no traiciona a un amigo, menos cuando esa persona ha sido tan importante en tu vida".

La conductora le envió un contundente mensaje a Andrade luego de que la presentadora realizó un comentario en contra de la actriz al tacharla de mentirosa, pues la peruana sabe que la conductora hace algunos años paso por un momento difícil en su vida.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Mira las declaraciones de Laura Bozzo en contra de Yolanda Andrade

"Me refiero a la supuesta boda de Yolanda y Verónica, ella nunca menciona a Verónica, pero indirectamente lo dice, que feo, que asqueroso, duele...duele porque quizás yo he recibido esas puñaladas por la espalda, me pongo en el papel de Verónica y debe estar pasándola muy mal".

Si quieres ver más contenido de Laura Bozzo ¡DALE CLIC AQUÍ!