¿Laura Bozzo abandona La Casa de los Famosos por problemas de salud?

Fans están preocupados por la exposición que la conductora está teniendo dentro del show.

Laura Bozzo se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras protagonizar un acalorado enfrentamiento con Natalia Alcocer e Ivonne Montero dentro de La Casa de los Famosos 2. Sin embargo, hace unas horas trascendió el rumor de que la conductora dejaría la competencia por problemas de salud derivados de dicha pelea.

De acuerdo a portales de Internet especializados en el mundo de la farándula, la originaria de Callao, Perú abandonó voluntariamente la emisión de Telemundo, esto debido a que no había sido captada por las cámaras del 24/7 después del polémico incidente con sus compañeras del reality show.

La conductora presentó problemas de salud tras fuerte pelea con Natalia Alcocer e Ivonne Montero, mismos que ponen en peligro su permanencia dentro del show.

Minutos más tarde se reveló que ella había sufrido un bajón de presión, motivo por el cual tuvo que ser auxiliada por los paramédicos del lugar. Cabe destacar que dicho situación preocupó en gran medida a algunos fans, quienes aseguran que la conductora ya no está en edad para ser partícipe de estos programas.

Quedando descartados los rumores de su salida de La Casa de los Famosos 2, más de uno espera con ansias que se integre pronto para que le siga dándole el toque polémico a la emisión. No obstante, debes de saber que ella ha dicho que ya no desea continuar, esto luego de la eliminación de Luis “El Potro” Caballero, con quien hizo buena química.

Laura Bozzo enfrenta a Natalia Alcocer e Ivonne Montero

Laura Bozzo no arremetió solamente contra Natalia, también se fue contra Ivonne Montero y todo esto se dijeron ��#LCDLF2 pic.twitter.com/UkKum00HkP — ���� ������������������ (@LaComadritaOf2) June 1, 2022

Todo parece indicar que ha nacido una fuerte rivalidad entre Laura Bozzo y Natalia Alcocer, misma que inició cuando la conductora arremetió en su contra al tacharla de hipócrita por llorar la eliminación de “El Potro” cuando supuestamente ella votó en contra del influencer.

Ahora, Laura se niega a compartir cuarto con ella y pone a elegir a sus compañeros. Dicha situación no fue del agrado de Natalia, quien le dijo a ellos que no se preocupen y que no se pondría a discutir con una “señora de edad”, lo que hizo enfurecer a la conductora peruana, quien estalló en su contra y en contra de Ivonne Montero, quien solo intentaba tranquilizarla.

¿Dónde puedes ver La Casa de los Famosos?

La nueva entrega del reality show de Telemundo está siendo todo un rotundo éxito en lo que a rating respecta.

La Casa de los Famosos 2 se transmite únicamente por Telemundo. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, los fans pueden tener acceso a contenido exclusivo y a una emisión continua 24/7 de todo lo que ocurre dentro del show y que no se transmite en televisión a través de la página web de la televisora.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales