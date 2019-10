Laura Bozzo ¡Redonditas! ¿Le hizo ARREGLOS estéticos a sus atributos? (FOTOS)

La famosa presentadora peruana Laura Bozzo a sus 68 años ha impactado en las redes sociales en donde se ha dejado ver en diminutas prendas que han causado fuertes rumores sobre su aspecto.

Resulta que la controversial Laura Bozzo ha publicado en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes de su reciente viaje a Acapulco en donde colocó el siguiente mensaje: “Atardeceres en Acapulco ♥️nada más hermoso en el mundo ��soy muy feliz y agradecida con Dios por permitirme estar acá ����”.

Las imágenes rápidamente han captado la atención de sus más fieles seguidores de Instagram en donde Laura Bozzo goza de tener más de tres cientos mil, de los cuales más de seis mil se han manifestado con sus reacciones y comentarios.

Entre los comentarios que se logran leer en la polémica publicación se encuentra: “Tanto dinero y bolsas Chanel para que la cámara del teléfono tenga mala calidad”, “Mas tuneada la pobre vieja, con los tobillos hinchados”, "Sos la envidia de muchas mujeres q no llegaran así a tu edad”, “aura estas súper buena no importa la edad sino como te sientas tu....te amo mujer”, “Estas deliciosa mi querida amiga, como el buen vino AMORE”, entre muchos otros que destacan en la enorme lista.

No cabe duda que la famosa presentadora de la televisión mexicana, a pesar de su edad aun presume de su figura inigualable, pero hay un detalle que algunos de los internautas se percataron, pues en las imágenes la famosa Laura Bozzo luce unas bustos más redonditos que han rumorado que tal vez se ha sometido a algunos arreglos estéticos.

Sea cierto o no, lo que no se puede dudar es que Laura Bozzo se ve espectacular, por ello no repara en lucir a su edad de su figura, pero sobre todo, de disfrutar de cada uno de los mejores rincones de México, como lo son sun hermosas playas.

Cabe recordar que hubo un tiempo en el que Laura Bozzo estuvo en boca de todos por su polémico programa “Laura en América”, en donde sin piedad, hacía públicos los casos más aterradores de abusos de todo tipo, con el ánimo de mejorar la condición de víctimas de sus panelistas.