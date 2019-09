Laura Bozzo FURIOSA por pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa (VIDEO)

A través de su nueva sección para el programa de televisión "El Gordo y la Flaca", Laura Bozzo habló al respecto sobre el pleito que han tenido Marjorie de Sousa y Julián Gil, pues ambos han dado de qué hablar en los medios debido a la custodia de Matías.

La conductora peruana Laura Bozzo durante el espacio que le han brindado en televisión, dio su punto de vista con respecto al escándalo de los famosos, pues han pasado varios años y no han resuelto sus diferencias, pues como recordamos ambos tuvieron un inesperado romance, pero, al poco tiempo decidieron separarse.

"Hoy estoy furiosa, hoy vengo con todo... No puede ser posible que los padres se separen y mezclen a sus hijos en este problema. Los hijos no son armas de guerra".

"Treinta meses en este problema de Marjorie de Sousa y de Julián Gil, que se me lo deja ver, que si no me lo deja ver. Haber, primero, aquí hay un proceso judicial y si el juez dice que tiene que verlo en un lugar determinado, tiene que verlo en un lugar determinado".

"Marjorie yo creo que, si podrías darle permiso para que él pudiera ver al niño llevando una nana, yo creo que sería lo ideal".

"Chicos ustedes, el amor se acabó, pero tienen una criatura, ustedes no se imaginan el daño que la criatura va a tener en la escuela, el bullying y todo lo demás, otra cosa Julián tú dices que porque ya no lo extraño al día siguiente lo vez por una orden del juez y ¿qué haces?, subes una foto en redes que lo amas y lo quieres, justo cuando estabas promocionado una obra...No se vale, no me gusta, no mezcles a tu hijo en ese tipo de cosas".

