Laura Bozzo DESTROZA a Yolanda Andrade enviando polémico mensaje (VIDEO)

Yolanda Andrade ha dado de qué hablar, luego de las fuertes declaraciones que hizo sobre Verónica Castro al confirmar que si se casó con ella hace varios años. Con sus comentarios logró que la famosa anunciara su retiro del medio artístico, pues así lo confirmó en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe mencionar que la actriz ha dado entrevistas a través de llamadas a diversos medios de televisión, incluso ha desmentido los comentarios que ha realizado la presentadora, pero, tal parece que las constantes críticas le han causado una tristeza a la famosa.

Ante esta situación, la conductora peruana Laura Bozzo no se quedó callada y a través de las redes sociales envió un contundente mensaje a la presentadora de televisión, diciendo que necesitará suerte por todo el mal que le ha causado a la actriz.

Te puede interesar: Verónica Castro anuncia su RETIRO de la actuación (VIDEO)

Antes de realizar el mensaje a Andrade, la peruana le envió un comentario a la actriz diciéndole que no puede abandonar su carrera y se ha dirigido a la conductora como una 'basura', de igual forma le ha dicho que es una traidora.

"Verónica frente a tu anuncio de retirarte de la vida artística, quiero decirte dos cosas, la primera tú no puedes llegar al nivel donde has llegado, sucesora de María Félix, una estrella a nivel mundial, gran madre, gran señora, gran abuela, impactarte o dejarte llevar por una equis, por una ene ene que no representa nada".

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

En el video Bozzo le mencionó a la actriz que no se dejará influenciar por los comentarios que ha realizado la conductora, pues lo único que quiera ella, es que su programa tenga más rating y se dé a conocer en otros medios.

"Yolanda Andrade va para ti, quién actúa con maldad hay que desearle suerte porque tarde o temprano tú la vas a necesitar".

Si quieres ver más contenido de Verónica Castro ¡DALE CLIC AQUÍ!