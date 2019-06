Laura Bozzo Arremete contra Raquel Bigorra.

En los últimos días la conductora cubana Raquel Bigorra ha sido acusado de vender información privada del conductor de Tv Azteca Daniel Bisogno sobre su divorcio, a lo que conductora peruana Laura Bozzo ha llamado “que siente asco por la supuesta traición” que vivió uno de los periodistas de “Ventaneando”.

Laura Bozzo de 67 años de edad ha externado su apoyo a Daniel Bisogno por la situación en la que se ha visto involucrado en los últimos días. Esto tras la acusación de Daniel Bisogno en contra de Raquel Bigorra por ventilar cuestiones personales a la prensa de espectáculos.

A los que me preguntan qué opino de Rachel Bigorra les digo: es una traidora,siento ASCO que por dinero vendan información de un amigo,nadie tiene derecho hacer semejante bajeza��desde acá mi apoyo total y un abrazo fuerte a @Danielbisognotv @VentaneandoUno — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 19, 2019

Fue mediante la cuenta de Twitter de Laura Bozzo que externó el mensaje de apoyo para el conductor de Tv Azteca, asegurando que Raquel Bigorra es una traidora por destapar información de Daniel Bisogno a una revista de espectáculos.

“Nadie tiene derecho a hacer semejante bajeza”, fue parte de lo que Laura Bozzo compartió para Bisogno.

Y con ello reafirmó su fortaleza con el conductor de televisión, Daniel Bisogno le dio RT a la publicación de la conductora nacida en Perú, además de asegurar que la amistad es sagrada y considera repugnante lucrar con la vida de otras personas.

Daniel Bisogno declaró sentirse traicionado y culpó a Raquel Bigorra de haber vendido información sobre su proceso de divorcio con Cristina Riva Palacio, luego de que ambos con anterioridad mantuvieran una gran relación fuera de lo laboral.

“El día de la separación estaba Raquel y su esposo, trataron de defenderla, me encaminaron a que ya no había reconciliación (...) Al otro día Cristina me pidió el divorcio. Me vale gorro que me tachen de maldito, de puto, pero no de tonto”, declaró en el programa Ventaneando.

La situación que involucra a la cubana Raquel Bigorra ha hecho estragos en distintos personajes de la farándula, de los cuales muchos han mostrado apoyo a Daniel Bisogno.