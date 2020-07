Laura Bozzo ARREMETE en contra de los mexicanos y amenaza con irse del país

La conductora Laura Bozzo se encuentra protagonizando un nuevo escándalo en las redes sociales luego de que se filtrara un audio en donde ella despotrica en contra del productor Juan Osorio y contra de los mexicanos, a quienes tachó de ser personas muy envidiosas.

Este audio fue revelado durante una reciente emisión del programa ‘Chisme No Like’ en Youtube, ahí se reveló que el productor Juan Osorio no desea trabajar con Laura Bozzo, esto porque la conductora de origen peruano tiene una muy mala fama y no es querida por el público televidente.

Laura Bozzo desea irse de México

Dicha información llegó a oídos de la conductora, quien no pudo contener su molestia y a través de un audio mencionó que está decepcionada de la postura del productor debido a que lo consideraba como a un amigo, también añadió que ya estaba harta de vivir en México y que daba “su vida” con tal de irse del país.

“Daría la vida por irme de este p*to país, la gente envidiosa. Yo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú ¿A qué? A decir que en México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú”, declaró Laura Bozzo.

Juan Osorio y Laura Bozzo protagonizan un nuevo escándalo.

La conductora, quien recientemente acaba de estrenar su programa ‘Laura Bozzo Sin Censura’, mencionó en el audio que tiene un dominio perfecto del lenguaje italiano, por lo que existe la posibilidad de que la conductora vaya a ese país a seguir forjando su carrera. Hasta el momento no se han obtenido declaraciones suyas sobre esta polémica situación.

Laura Bozzo es una conductora peruana que ha forjado su carrera en México.

Usuarios de las redes sociales han comenzado a reaccionar ante las recientes declaraciones de Laura Bozzo, quienes le piden a la conductora que se vaya si no se encuentra a gusto en el país; también Javier Ceriani y Elisa Beristain, presentadores de ‘Chisme No Like’, mostraron su desapruebo ante dichas palabras.

Y tú, ¿Qué opinas de las declaraciones de Laura Bozzo? ¿Crees que debería irse de México?

Fotografías: Instagram