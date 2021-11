'Laundry Service' de Shakira cumple 20 años; su disco más vendido

No cabe duda que Shakira es una de las más grandes exponentes de la música latina en el mundo y justo en esta semana, 'Laundry Service', su álbum más exitoso está de aniversario.

"Servicio de Lavandería" fue lanzado el 13 de noviembre de 2001, contó con la producción de Gloria y Emilio Stefan, así como letras de la propia barranquillera.

Entre rumores de embarazo por su pronunciada pancita, "Shaki" ha decidido celebrar por todo lo alto, el 20 aniversario del álbum que le abrió las puertas a la fama internacional.

Shakira celebra 20 aniversario de 'Laundry Service'

Tour de la Mangosta- 2002

A través de redes sociales, la colombiana ha iniciado con los festejos del 20 aniversario de "Laundry Service", su primer disco en inglés y el más vendido de su carrera.

Contraportada de "Washed and Dried"

Shaki añadirá en las próximas horas el compilado completo de canciones de la edición deluxe, "Washed and Dried", del cual se anexarán unos remixes y la versión en vivo de "Underneath Your Clothes".

Por si fuera poco, esta versión deluxe tendrá en su set list, la versión de "Whenever, Wherever" que Shak interpretó durante su participación en el medio tiempo del SuperBowl LIV.

Canciones de Laundry Service

Corría el año de 2001 cuando la joven barranquillera, que anteriormente nos había cautivado con "Pies Descalzos" y "¿Dónde están los ladrones?", estaba por iniciar el ambicioso crossover al mercado anglo.

En colaboración y bajo la producción de Gloria y Emilio Stefan, Shaki lanzaría "Laundry Service" o como en Latinoamérica llegó "Servicio de Lavandería", siendo hasta ahora su álbum más vendido con 30 millones de unidades.

De esta épica producción se desprende el hit mundial "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes" y "Objection (Tango)", temas que la catapultaron a los charts internacionales.

Shakira es ahora, la latina con mayor cantidad de producciones discográficas vendidas y con su próximo álbum de estudio, el cual saldrá en 2022, seguirá dominando las listas de popularidad como solo ella sabe hacerlo.

