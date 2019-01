Latin Lover revela que Alfonso Cuarón ¡no lo conocía! (VIDEO)

Roma sin duda ha hecho historia, pues a pesar de que las producciones del famoso cineasta mexicano Alfonso Cuarón siempre son un éxito, esta cinta, producida completamente en México, ha logrado conquistar los festivales de cine de todo el mundo y causado un impacto mucho mayor que otras de sus películas.

Gracias a esta cinta, actrices como Yalitza Aparicio se han dado a conocer en todo el mundo, pero no todos corrieron con esa suerte.

Tras el éxito que la película ha tenido, una de las personas que resultó más beneficiada fue la protagonista Yalitza Aparicio, pues incluso ha sido nominada al galardón de “Mejor actriz” en Roma.

Pero no todos gozaron de este gran reconocimiento, pues otro de los participantes de la cinta fue el famoso actor y luchador Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido en el mundo de los espectáculos como Latin Lover, quien acaba de relatar como conoció al aclamado director Alfonso Cuarón.

Pues durante una de las escenas grabadas en el campo de futbol de Neza (Zona donde la lucha libre es muy popular) mucha gente se acercó a Latin Lover, cosa que le extrañó bastante a Alfonso Cuarón y tras el encuentro de las dos estrellas sucedió lo siguiente:

"La gente estaba platicando conmigo y yo haciéndoles llaves y de repente me pedían fotografía, y él se acercó a mí y me dijo: "¿por qué te piden fotos? ¿En qué trabajas?", o sea, él nunca se dirigió a mí como Latin ni sabía que yo era luchador, y le expliqué que yo había sido luchador. Me preguntó si usaba máscara, él estaba totalmente desconectado y le dije que lo había hecho en mis inicios y me dijo: '¿con qué nombre luchas?' Y cuando le dije que Latin Lover, me dijo: '¿en serio tú eres Latin Lover?', él no sabía que yo era Latin Lover y empezamos a platicar cosas de las luchas. Ahí nos abrimos más los dos".