Latin Grammy 2020: 'Rene' de Residente gana a Mejor Canción del Año

El día de hoy se ha llevado a cabo la edición 2020 de los Premios Grammy Latino desde la ciudad de Miami, y uno de los momentos más importantes de la noche era saber quién resultaba ganador en la categoría a Mejor Canción del Año.

Para la 21ava edición de los Latin Grammy, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación decidió postular en la categoría a Mejor Canción del Año a los siguientes temas: ‘Codo con Codo’ de Jorge Drexler, ‘ElMundoFuera’ de Alejandro Sanz, ‘El mismo aire’ de Camilo, ‘Tiburones’ de Ricky Martín, ‘Tutu’ de Camilo y Pedro Capo, ‘Bonita’ de Sebastián Yatra y Juanes, ‘ADMV’ de Maluma, ‘For Sale’ de Alejandro Sanz y Carlos Vives, ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj, ‘Lo que en ti veo’ de Kany García y ‘Rene’ de Residente.

'Rene' de Residente gana la categoría a Mejor Canción del Año en los Latin Grammy 2020.

Residente da poderoso mensaje en los Latin Grammy

La pista ganadora en la categoría a Mejor Canción del Año resultó ser ‘Rene’ de Residente, misma que fue lanzada en febrero de este año y que rápidamente recibió la aclamación de los críticos y de los fans, quienes coincidieron que este sencillo es uno de los más representativos en la carrera del intérprete puertorriqueño.

Residente no acudió al famoso evento, pero otorgó un poderoso discurso a través de una videollamada, en el cual agradeció a la academia por dicho reconocimiento y a los fans por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera musical.

Grande @Residente ���� quien no lloro o se emociono con la letra de René y con este mensaje lo dijo todo el arte es expresar lo que sentimos y darlo con nuestro ser y no estar pensando en seguidores o ranking. #LatinGRAMMY pic.twitter.com/tFsq9LUFCy — cindy buenahora (@cindybuenahora) November 20, 2020

"Nosotros como artistas debemos sentirnos incómodos para obligarnos a innovar y ser creativos… Veo a mucha gente con miedo de no estar en Spotify, de no vender, y en el arte no se puede tener miedo", mencionó Residente ante las cámaras de los Latin Grammy.

¿Qué te pareció el discurso de Residente en los Latin Grammy 2020? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram