Latin Grammy 2020: ¿Quién ganará y quién debería ganar?

Billboard ofrece su análisis de quién ganará y quién debería ganar en las principales categorías de los Latin Grammy 2020, este está fundamentado basándose en el mercado y el comportamiento de votaciones anteriores, pero no son avales de un artista sobre otro.

Previo a los Latin Grammy del jueves, Leila Cobo, VP / líder de la industria latina de Billboard; Jessica Roiz, editora asistente latina de Billboard; y Griselda Flores, escritora latina senior de Billboard harán sus predicciones.

Como ha venido informando La Verdad Noticias, Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio, presentarán los Latin Grammy 2020 se transmitirán el 19 de noviembre a las 8 p.m. ET a través de Univision.

Record del año

"China" - Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G feat. Ozuna y J Balvin

"Cuando Estés Aquí" - Pablo Alborán

"Vete" - Bad Bunny

"Solari Yacumenza" - Bajofondo feat. Cuareim 1080

"Rojo" - J Balvin

"Tutu" - Camilo feat. Pedro Capó

"Lo Que En Ti Veo" - Kany García & Nahuel Pennisi

"Tusa" - Karol G y Nicki Minaj

"René" - Residente

"Contigo" - Alejandro Sanz

Leila Cobo: Para mí, debería ser “China” porque creo que lo que Anuel AA hizo allí con la muestra y con traer a todos estos artistas gigantes en una sola canción, fue realmente impresionante. Entonces, para reunir a todos esos artistas, reunió a las personas más importantes del reguetón.

El único que falta es Bad Bunny. Para unirlos a todos en una canción que es un remake, pensé que era muy magistral. ¿Creo que va a ganar? Yo creo que no y, en ese caso, entonces el premio puede ir para “TuTu” porque son Camilo y Pedro Capó y tienen mucha influencia a sus espaldas. Y también es una buena grabación. Creo que es genial, pero "China" fue una tarea monumental. Este año es muy difícil.

Jessica Roiz: "Tusa" fue un gran éxito. Pero siento que la Academia irá un poco más profundo y se lo dará a Residente por “René”. Esa es una linda canción. Pero me gustaría que Bad Bunny ganara. De todas estas canciones, "Vete" es mi favorita personal.

Griselda Flores: Es difícil elegir. Creo que todas estas canciones tuvieron un gran impacto y fueron consideradas éxitos por derecho propio. Pero “René” de Residente es una obra maestra. Cada vez que escucho la canción, experimento una emoción diferente, y que una canción tenga esa habilidad no tiene precio. Sin colaboraciones y sin grandes producciones, pero es una grabación hermosa y conmovedora que merece ganar.

Álbum del año

YHLQMDLG - Bad Bunny

Oasis - J Balvin y Bad Bunny

Colores - J Balvin

Por Primera Vez - Camilo

Mesa para Dos - Kany García

Aire (Versión Día) - Jesse & Joy

Un Canto Por México, Vol. 1 - Natalia Lafourcade

Pausa - Ricky Martin

La Conquista del Espacio - Fito Páez

Cumbiana - Carlos Vives

LC: Creo que todos estaremos de acuerdo aquí. No veo cómo el YHLQMDLG de Bad Bunny no puede ganar. Creo que este artista, ya sea que lo ames o lo odies, no puedes ser indiferente hacia él, y ha transformado el negocio y la forma en que la gente ve la música latina.

Y lo sigue haciendo hasta hoy, este segundo. Todo lo que hace, la gente espera ansiosamente consumirlo. Creo que está muy claro que tiene que ser él. Creo que lo ganará.

GF: Estoy 100 por ciento de acuerdo. Se merece ganar y ganará. Aunque hay tantos álbumes geniales aquí, incluidos algunos de mis favoritos Mesa Para Dos y Por Primera Vez. Pero 2020 es el año de Bad Bunny desde el principio hasta ahora, y YHLQMDLG es un verdadero testimonio de su visión creativa. Revolucionó el género con este disco.

Lo amen o lo odien, expertos coinciden que este año fue para Bad Bunny.

JR: Lo mismo aquí. Carlos Vives y J Balvin tenían hermosos álbumes conceptuales pero al mismo tiempo, como dice Griselda, Bad Bunny está haciendo cosas que nadie ha hecho nunca. Incluso si el reguetón está en su apogeo en este momento, Bad Bunny está cambiando la forma en que escuchamos el reguetón. Se merece el álbum del año.

Canción del año

"ADMV" - Vicente Barco, Edgar Barrera, Maluma & Stiven Rojas, compositores (Maluma)

"Bonita" - Juanes, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, compositores (Juanes & Sebastián Yatra)

"Codo Con Codo" - Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

"El Mismo Aire" - Edgar Barrera, Camilo, Jon Leone, Richi López & Juan Morelli, compositores (Camilo)

"En venta" - Alejandro Sanz y Carlos Vives, compositores (Alejandro Sanz y Carlos Vives)

"#ELMUNDOFUERA (Improvisación)" - Alejandro Sanz, compositor (Alejandro Sanz)

"Lo Que En Ti Veo" - Kany García, compositora (Kany García & Nahuel Pennisi)

"René" - Residente, compositor (Residente)

"Tiburones" - Oscar Hernández y Pablo Preciado, compositores (Ricky Martin)

"Tusa" - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G, Nicki Minaj y Daniel Oviedo Echavarría, compositores (Karol G y Nicki Minaj)

"Tutu" - Camilo, Jon Leone & Richi López, compositores (Camilo con Pedro Capó)

GF: Este es duro. Una categoría muy ecléctica con muchas canciones hermosas. Aunque creo que Residente ganará por "René", me encantaría ver a Jorge Drexler tomar este por "Codo con Codo".

Es una canción tan hermosa de una manera extraña porque habla de no poder abrazar a tus seres queridos debido a la pandemia. Para mí, realmente es un reflejo de lo que todos hemos estado sintiendo. "Desde lejos, estar cerca".

JR: Mi favorito es “El Mismo Aire” de Camilo y Pablo Alborán. ¿Quién diría que estos dos podrían sonar tan bien juntos? Y lo mismo ocurre con “Lo Que En Ti Veo” de Kany García y Nahuel Pennisi; es genial. Pero “René” es un claro favorito, así que creo que Residente puede terminar tomándolo.

LC: No veo un éxito real aquí; veo algunas canciones geniales. Amo “René”, pero prefiero una canción que tenga una melodía fuerte. Si vamos a hacer la canción del año, ahí es donde me apoyaría.

Y de estas canciones, en particular, creo que Alejandro Sanz va a ganar con “#ElMundoFuera” o “For Sale” con Carlos Vives, pero la que más me gusta es mi placer culpable, “Tusa”. Pero creo que Alejandro ganará con Vives o sin él. Creo que ante la ausencia de un golpe real, los votantes irán en esa dirección.

Mejor Artista Nuevo

Anuel AA

Alejandro Rauw

Mike Bahía

Cazzu

Conociendo Rusia

Soy Emilia

Kurt

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Pitizion

Wos

JR: Tengo un par de favoritos, pero creo que Rauw Alejandro debería conseguirlo. Pero no sé si es demasiado pronto para Nicki Nicole. En todo caso, tal vez Cazzu debería conseguirlo. Pero al mismo tiempo, en esta categoría, la Academia Latina de la Grabación realmente te sorprende con el ganador.

Entonces, por lo que sabemos, puede ser Nathy Peluso quien gane. De todos estos artistas "menos conocidos", he estado escuchando sus cosas y ella es realmente talentosa. Y lo ha hecho sola sin colaboraciones.

GF: Me encanta lo que está haciendo Rauw Alejandro y me encantaría verlo ganar, pero Nicki Nicole se queda con este. Se ha demostrado que es una artista valiente, versátil y versátil que comenzó desde abajo y está dispuesta a aprender y crecer. Que es lo más importante en la música y en general.

Su música es vanguardista, sus habilidades de rap son impresionantes, sus canciones son pegadizas. Creo que está cruzando lentamente hacia los Estados Unidos y, por supuesto, esta pandemia lo ralentizó, pero la estoy vigilando. Para mí, ella se destaca más en esta categoría.

LC: Me parece emocionante que haya tres artistas femeninas de Argentina (Cazzu, Nathy Peluso y Nicki Nicole) en esta categoría que son tan fuertes. Es extraordinario. Honestamente, no sé quién ganará, pero creo que será uno de los tres. Para ser muy pragmático, creo que será quien monte la mejor campaña de votación para ser bastante honesto.

Porque atraen a diferentes campos. Cazzu es más urbana y Nicki es un poco más pop urbano y Nathy desafía las descripciones, es un poco más alternativa. Pero creo que se reducirá a esos tres. Es una buena categoría.

Mejor álbum de música urbana

Emmanuel - Anuel AA

YHLQMDLG - Bad Bunny

Oasis - J Balvin y Bad Bunny

Colores - J Balvin

FERXXO (VOL 1: M.O.R.) - Feid

Nibiru - Ozuna

1 DE 1 - Sech

Easy Money Baby - Myke Towers

GF: Quiero que J Balvin obtenga este premio por Colores, en los Latin Grammy 2020, pero sé que lo más probable es que Bad Bunny gane este aparte del álbum del año. El álbum de Balvin está muy bien hecho visual y musicalmente. Sé que este álbum también significa mucho para él y es el artista más nominado este año. Creo que este puede ser el gran premio que gane esa noche.

JR: Creo que Bad Bunny también ganará este para YHLQMDLG. Pero de todos estos álbumes, Oasis es mi favorito.

LC: Estoy de acuerdo con Jessica. Me sorprendería que Bad Bunny no ganara esta categoría. Pero como dice Griselda, Colores es un gran logro para Balvin. También me gusta mucho Oasis. Disfruté mucho ese álbum.

Pensé que eran muy inteligentes y cada canción estaba muy pensada. Y realmente amo a Emmanuel. Es un disco realmente bueno y tiene algunos temas que son tan sorprendentes y muestra otra capa de Anuel que va más allá de la trampa muy agresiva del primero. Puede ser un artista con muchos matices.

Pero esta es una categoría difícil, pero lo que es genial es que realmente muestra un grupo de artistas que son todos contemporáneos y han elevado este género. Es una categoría tan fuerte.

