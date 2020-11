Latin Grammy 2020: Christian Nodal va por dos categorías

Este jueves se llevará a cabo los Latin Grammy 2020 en su 21a entrega y uno de los artistas más apoyados por el público es Christian Nodal, quien en los últimos años se ha posicionado como un ícono de la música mexicana; el artista fue nominado a dos categorías.

En una entrevista para El Sol de México, el cantante dijo sentirse feliz ante las nominaciones de la academia.

“No sé si tengo una varita mágica, pero siempre he hecho mi música con mucho amor y creo que la gente lo percibe así”, dijo Christian Nodal.

Christian Nodal tiene dos nominaciones al Grammy Latino 2020 por su disco Ay ay ay: Canción regional mexicana y Álbum música ranchera/mariachi.

El sonorense será presentador y actuará en la gala junto a Alejandro Fernández. Probablemente no sean los únicos logros de esta tercera entrega, pues, debido a la crisis sanitaria, el álbum se grabó en dos partes.

“Estoy acostumbrado a lanzar discos completos con 10 o 12 temas, lo que pasó aquí fue que se cruzó la pandemia y la manera de hacer más llevadero este encierro para nosotros los artistas es con música justamente”.

“Adelanté la mitad del disco y hace poco solté el disco completo que se cerró en 13 canciones y fue partido en dos, grabé siete y luego seis, fue muy variado, una mezcla de country, salsa, cumbia, balada, bolero, ranchero”, declaró.

No fue el único cambio en su agenda de 2020. “Teníamos 80 fechas cerradas para este año y todas se cancelaron, hay planes de retomarlas pero hasta 2021, espero. Todo ha cambiado, ahora que voy a estar en los Grammy me han pedido que todos los que vamos en mi equipo nos hagamos la prueba, con medidas de prevención, no hay público, todo es distinto”.

Con el anuncio de la salida del disco completo, lanzó Dime cómo quieres, un dueto con Ángela Aguilar que no fue considerado en la entrega del Grammy Latino 2020, ya según el cantante de 21 años:

“Porque no se trata de popularidad, la Academia se fija en la música, se califica la mezcla, los compositores, todo. A veces la gente espera que los temas que están en los charts sean nominados, pero tienen un tiempo previo, no puede esta canción porque la acabamos de estrenar”.

Pero sabe que tiene entre sus manos un nuevo éxito, que ya fue número uno en YouTube. “Creo que hoy en día es muy necesaria una canción con letra más inocente, me basé en Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, en cómo lo rechazaba ella, de una manera muy coqueta, romántica, pero al mismo tiempo cómica (en la canción Te pido por favor), y la recreamos. Este tiempo se presta para que podamos entregarnos totalmente a estar en el estudio, grabando y componiendo”.

Sobre su faceta de compositor, Christian Nodal cuenta que ante la ausencia de grandes figuras que él admiraba, quiso renovar el sonido del mariachi y llevarlo a las nuevas generaciones.

“Don Vicente Fernández se retiró, Juan Gabriel y Joan Sebastian ya no estaban, los representantes de esta música tan bella no estaban, y vine con esta propuesta de traer el mariachi actualizado, respetando las reglas, pero innovando. Las canciones están cargadas del sentimiento mexicano, apasionado, entregado, muy alegres también, ¡y muy borrachos!”, declaró Christian Nodal.

