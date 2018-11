Latin Grammy 2018: La cantante Yuri recibe ‘Premio a la excelencia musical’

La cantante Yuri recibió el ‘Premio a la excelencia musical 2018’ por parte de la Academia Latina de la Grabación, debido a su larga trayectoria de 40 años que aún sigue vigente y ha logrado grandes éxitos.

La famosa artista estuvo muy feliz y agradecida por el premio, el evento a la entrega de los Premios Especial, se llevó a cabo en el Hotel Four Seasons en Las Vegas.

Durante el evento la cantante Yuri mencionó lo siguiente:

“Han sido los meses más bonitos de tanta ilusión. Yo lo veía tan lejano que me ganara un Grammy pero sobre todo a la excelencia porque esto no es por una nominación o una terna. Para mí es un poquito más allá, no que los otros no tengan valor pero reconocen el trabajo que tú has hecho 40 años”. Dijo Yuri.