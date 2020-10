Latin Billboard 2020: Maluma PIERDE sus nominaciones y así reaccionó

Maluma, famoso cantante de reggaetón, causó revuelo en las redes sociales debido a que un comentario donde expresa que le importa poco el no haber sido premiado en la edición 2020 de los Latin Billboard, evento donde se reconoce a lo mejor de la música latina.

Y es que de dos nominaciones, ninguna le fue posible ganar; es por ello que a través de un mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter, Maluma externó su resignación ante su derrota, razón que provocó que el cantante recibiera varias críticas y burlas, pues a pesar de su trayectoria, este no ha sido reconocido por las industrias de premiación.

Maluma escribió en su cuenta de Twitter unas palabras de resignación tras no haber ganado ninguna de sus nominaciones en los Latin Billboard 2020, evento donde el reggaetonero estaba nominado en la categoría Artista Latin Rhythm del Año, solista; así como por su colaboración con Silvestre Dangond y la canción ‘Vivir Bailando’.

“Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor”, tuiteó Maluma.