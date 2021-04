Latin AMAs 2021: Bad Bunny gana el premio más importante de la noche

Bad Bunny no asistió a la ceremonia, pero eso no le impidió alzarse en las categorías más importantes de la premiación como Artista de Año, Álbum del Año por YHLQMDLG, Artista Favorito masculino, Artista Favorito Urbano y Álbum Favorito por Las que no iban a salir.

Fue en el BB&T Center de la ciudad de Sunrise Florida, que se celebró la sexta entrega de los Latin American Music Awards; donde el máximo ganador fue Bad Bunny quien se llevó cinco galardones de los ocho a los que estaba nominado.

Hay que destacar que en total se repartieron 25 estatuillas para cada una de las categorías, una noche de sorpresas pues los máximos favoritos no ganaron; en el urbano era el talentoso J Balvin el máximo nominado de la noche, sin embargo, no se llevó ningún premio.

Bad Bunny ganó 5 premios

Lo más relevante de los Latin AMAs 2021

Mientras que en el regional mexicano era Banda MS, quien también se quedó con las manos vacías; por su parte la guapa Karol G también fue una de las ganadoras de la noche, quien se llevó tres de las nueve nominaciones; Sencillo del Año, Canción Favorita-Urbano y Colaboración del Año, todas por su éxito Tusa.

La cantante Anitta causó polémica, ya que siempre si fue a la premiación, luego de que corriera la noticia de que se había infectado de Coronavirus, su equipo emitió un comunicado donde aclaró que esos resultados fueron de una prueba no confiable.

Karol G se llevó tres de las nueve nominaciones

La cantante brasileña se llevó el premio a Cantante favorito femenino del año, y al recibir el premio agradeció a la comunidad hispana por la aceptación: Que emoción estar acá, siempre digo esto que venir de Brasil y aprender toda la cultura latina, Brasil es un País latino pero hablamos portugués.

Otra de las sorpresas de la noche fue la joven agrupación Eslabón Armado, quien venció a Banda MS, Jowell & Ran y Reik, en la categoría de Dúo o grupo.

La cantante Anitta causó polémica tras asistir con presunto contagio de COVID-19

Cabe destacar que una de las presentaciones más dinámicas de la noche fue la de Mike Towers y Juhn interpretaron sobre el escenario el tema Bandido, uno de los exitos más importantes del año, y que los puso en el mapa musical.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.