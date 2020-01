Las ventas de música de la banda Rush aumentan en enorme proporción

Neil Peart murió el 7 de enero después de una batalla contra el cáncer de tres años, pero las noticias no se anunciaron hasta el 10 de enero. Durante el período del 10 al 13 de enero, la transmisión de canciones a pedido aumentó a 24.5 millones, en comparación con 2.8 millones durante el período anterior de cuatro días. Las ventas superaron los 19,000 en comparación con 1,000, y las ventas de álbumes aumentaron 1,820 por ciento a 6,000.

La muerte de Neil Peart, el icónico baterista de Rush, causó un impacto mundial, y Yucatán no fue la excepción, ya que este deceso también afectó a muchos talentosos músicos de nuestro estado, como publicamos oportunamente en La Verdad.

Neil peart es considerado pro muchos expetos como el mejor baterista de la historia del rock.

El clásico de la banda de 1981 "Tom Sawyer" fue la canción más escuchada durante el período, con 2.8 millones de escuchas, en comparación con 698,000 anteriormente. El aumento total en la transmisión fue del 776 por ciento. "Se espera que las canciones y los álbumes de Rush afecten las listas de Billboard de la próxima semana (fechadas el 25 de enero), incluida una probable reingreso en la lista de Billboard 200 de la mejor colección de la banda The Spirit of Radio: Greatest Hits 1974 - 1987, dijo el informe.

Mientras tanto, las canciones de Rush ocuparon 23 de las 25 primeras posiciones en la lista global de LyricFind y 18 de las 25 en la lista estadounidense de LyricFind. Billboard dijo que las estadísticas se compilan a partir de consultas de búsqueda en Amazon, Pandora, Deezer y otros medios que ofrecen letras con licencia. Una vez más, "Tom Sawyer" fue la canción más popular, No. 1 en la tabla global, seguido de "Limelight", "The Trees", "The Temples of Syrinx", "Losing It" y "The Garden", llegando a 2-6 respectivamente. "Afterimage" estaba en No. 8 y "Más cerca del corazón" No. 10; cada canción hasta No. 25.

La muerte de Neil Peart ha vuelto a generar un enorme interés en la música de Rush.

Peart se convirtió en el principal letrista de Rush cuando se unió a la banda a tiempo para su segundo álbum en 1974. "Aunque Geddy Lee había escrito las letras del primer álbum del grupo con el baterista original John Rutsey, felizmente le cedió el papel a Peart, cuyo enfoque en la composición de canciones estuvo fuertemente influenciado por sus estudios del objetivista Ayn Rand mientras vivió en Inglaterra ", señaló Billboard.

El estilo de batería de Peart, fue tanto maníaco como intrincado, también ayudaría a definir el virtuoso sonido de rock progresivo de la banda. ... Hoy, Peart es simplemente considerado uno de los mejores bateristas de la historia del rock ".

