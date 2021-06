Las veces que Juan Gabriel y Harry Styles compartieron el mismo outfit

Uno de los cantantes mexicanos con más fama en México es Juan Gabriel, y Harry Styles lo sabe muy bien, pues pareciera que busca copiar su estilo, dado que hay algunos outfits que ha realizado el intérprete mexicano, y que posteriormente se los vimos al cantante britanico.

En ese sentido, en La Verdad Noticias nos encanta comparar a grandes intérpretes y por eso te traemos un top 3 de las veces que Harry Styles parece copiarle a Juan Gabriel, quien aunque falleció hace casi 5 años, su música sigue presente en nuestros días.

Y es que no era para menos que el llamado “Divo de Juárez” tuviera una influencia en Harry Styles, aunque el ex novio de Taylor Swift nunca ha confirmado que, en efecto, sus outfits sean basados en el intérprete del Noa Noa, pero estas son las mejores coincidencias.

Juan Gabriel y Harry Stuyles traje rojo con negro

El traje de color rojo con negro es uno de los más parecidos

El divo de Juarez utilizó en su momento un traje rojo, con adornos en color negro, dichos adornos tenian la forma de unas florecitas. Además debajo del saco tenía una camisa negra y un moño del mismo color, con unos detalles dorados.

Pues el ex One Direction tambien utilizó un traje similar, el cual era color rojo vivo, con detalles en color negro, aunque a diferencias de las de Juanga, estas no eran en tipo pedreria, sino en estampado.

Eso si, la camisa negra no pudo faltar, y el moño largo color negro tambien formó parte de su atuendo.

Harry uso una segunda versión del iconico traje de Juanga, en donde si parece tener adornos negros de pedreria, y tambien color rojo en el saco, sin embargo, en la forma es menos similar al del interprete de “Para que me haces llorar”.

Harry Style utiliza traje bordado

El traje que utilizó Juan Gabriel en Bellas Artes también fue copiado por Harry

El traje de stilo Charro, pero muy a su estilo extravagante es un clasico en Juan Gabriel, y uno de sus trajes más iconicos es el que utiliza en su interpretación de Hasta que te conoci, el cual es color negro con bordados en color dorado.

Este atuendo fue uno de los más exactamente replicados por el ex one direction, y es que Juan Gabriel y Harry Styles tienen trajes que parecen dos gotas de agua, a excepción de que el britanico eligió un corte más largo, mientra que el Saco de Juanga es a tiro más corto, de hecho a la altura del abdomen.

Sin embargo,si bien no son exactamente iguales, es inevitable compararlos a ambos. De hecho, el parecido se nota aún más en la serie que realizaron en TNT, cuando Julian Roman interpreta al cantante, usa una réplica exacta del saco, y su parecido con Styles es aún mayor.

Harry Styles y el saco rosado

Este traje rosado de Juan Gabriel fue uno de los primeros usados por Harry

Un traje de color rosado/lila con arandelas en una camisa blanca, tambien es de los más exactos que ha imitado Harry Style cuando de los outfits de Juanga se refiere. En la imagen de Harry podemos ver un traje sastre, pero con una camisa blanca con arandelas, el cual es idéntico al que utiliza el llamado Divo de Juárez.

Las comparativas son muchas, que es imposible que se trate de una casualidad, por lo que algun diseñador de vestuario del interprete de Watermelon Sugar debe ser gran fan de Juan Gabriel, o al menos eso se lo que parece.

¿Cree que Juan Gabriel y Harry Styles tienen atuendos idénticos?

