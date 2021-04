Las series y películas de Amazon Prime, Disney+ y Netflix que llegan en abril

El mes de abril trajo consigo una de las festividades más esperadas del año, tanto por los religiosos como por los que no lo son, hablamos por supuesto de las vacaciones de Semana Santa, donde miles de personas de todo el país aprovechan para irse de vacaciones a los destinos más paradisíacos que ofrecen algunos estados de México.

Sin embargo, debido a la pandemia por el COVID-19, muchos prefirieron mantenerse seguros y quedarse en casa para prevenir más contagios, pero esto no significa que se deben pasársela totalmente aburridos durante las vacaciones, ya que afortunadamente existe otra opción de entretenimiento.

Si eres suscriptor de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o incluso la nueva Disney+, tendrás muchas cosas que ver durante el mes de abril, por lo que incluso el mes de abril podría no ser suficiente para que veas todos los estrenos que estas apps tienen para ti.

A continuación, te mostraremos en La Verdad Noticias los mejores estrenos de series y películas que plataformas de streaming como Amazon Prime, Disney+ y Netflix traerán para ti durante el mes de abril, con las que podrás divertirte en la comodidad y seguridad de tu casa durante las vacaciones de Semana Santa.

La diversión de semana santa en plataformas de streaming

Con estos estrenos la pasarás muy bien en semana santa desde casa

Como te hemos informado con ocasiones anteriores, la competencia entre los gigantes del streaming es cada vez más feroz, ya que las empresas compiten por ver quién consigue más suscriptores, razón por la cual deben actualizar sus contenidos constantemente para mantener la atención de sus clientes y atraer a más para superar a la competencia.

Aunque existen más plataformas, nos centraremos en las tres más importantes del momento; Amazon Prime, Disney+ y Netflix, las cuales liberaron sus catálogos del mes de abril, y sin duda alguna tienen algunas producciones realmente impresionantes que te mantendrán pegado a tu tv, laptop, celular o tablet.

En esta nota te informaremos sobre los estrenos que llegarán en cada una, tanto de películas como series, además de darte un breve resumen de las más interesantes de dicho catálogo, y te aseguramos que algunas te dejarán totalmente enganchado durante la semana santa y el resto del mes de abril.

Los estrenos de Netflix en abril: Series y documentales

Las series y películas de Amazon Prime, Disney+ y Netflix que llegan en abril

Durante abril tendremos algunas series increibles en Netflix, pues entre los estrenos está la tan esperada segunda temporada de ‘Luis Miguel: La serie’, protagonizada por el actor Diego Boneta, y que podrás disfrutar a partir del próximo 18 de abril.

Para empezar el mes, Netflix te ofrece la segunda temporada de ‘Grita, te estamos filmando’, mientras que el 2 de abril el estreno de ‘La serpiente’, estará disponible en la plataforma.

Aquí tendremos un salto semanal, pues hasta el 7 de abril podrás ver los capítulos de la serie ‘Cuestión de boda o muerte’, y el 14 llega ‘¡Papá, deja de avergonzarme!, al igual que la segunda temporada de ‘The circle: EE. UU, mientras que el 21 de abril, llegará ‘Cero’.

Posteriormente, los últimos estrenos de series en Netflix serán ‘Sombra y hueso’, ‘El inocente’ y ‘Mascotas estrellas’, las cuales llegarán a la plataforma de streaming el 23, 30 y 30 respectivamente, cerrando así los estrenos de series en el mes de abril.

Si lo tuyo son los documentales, Netflix también te presentará algunos estrenos durante abril, donde el más destacado es ‘Mi amor: Seis grandes historias de amor’ las cuales nos narran las vidas de seis longevas parejas alrededor del mundo la cual llegará el próximo 13 de abril.

1 de abril: Andes mágicos: Temporada 2

1 de abril: Secretos de los grandes castillos británicos: Temporada 1

1 de abril: Historias de armario

5 de abril: Prejuicio cifrado

7 de abril: Esto es un atraco: El mayor robo de arte del mundo

7 de abril: Dolly Parton: A MusiCares tribute

14 de abril: ¿Por qué me mataron?

22 de abril: La vida a color con David Attenborough

23 de abril: Héroes: Silencio y Rock & Roll

28 de abril: Guía headspace para el buen dormir

Los estrenos de Netflix en abril: Películas

Corre es una de las películas más esperadas de Netflix este mes

Una de las películas más esperadas de este catálogo es ‘Corre’, donde Sarah Paulson protagoniza este drama sobre una madre que educa a su hija en total aislamiento, quien tiene discapacidad para caminar, dándose cuenta del oscuro secreto que oculta su madre y la razón por la que no la deja salir al mundo, esta cinta está disponible desde el dos de abril.

A continuación te compartiremos la lista de los estrenos de películas que tendrá Netflix para ti durante este mes, los cuales llegarán en días específicos de abril, y aquí podrás ver cuándo podrás disfrutarlos.

Algunas de estas películas son completamente nuevas, mientras que otras harán su regreso después de haber sido retiradas en meses anteriores, por lo que sí te las perdiste, esta será una nueva oportunidad para que puedas disfrutarlas y pasar un rato agradable durante semana santa si decidiste quedarte en casa.

1 de abril

Mi nombre es Doris

Esta chica es un desastre

Locura en el paraíso

Patch Adams

El juego

Woodlawn

Parque Jurásico: El mundo perdido

Rambo III

Atrápame si puedes

La lista de Schindler

Letras explícitas

Los hijos de la calle

La fuerza de la naturaleza

2 de abril

La muerte de Stalin

Hasta el cielo

Corre

Madame Claude

Cowboys de Filadelfia

Los estrenos el resto de abril

4 de abril: Fanático del tiempo

8 de abril: El primer hombre en la luna

9 de abril: Fuerza Trueno

14 de abril: Amor y monstruos

15 de abril: Siete años en el Tíbet

15 de abril: Madame Curie

16 de abril: Arlo, el chico caimán

17 de abril: Mi ex es un espía

21 de abril: Te veo

23 de abril: La última nota

23 de abril: Dime cuándo tú

29 de abril: La apariencia de las cosas

29 de abril: Sospecha mortal

Anime de Netflix y películas para niños

Las primeras dos películas de Shrek regresaron a la plataforma

Los niños tampoco fueron olvidados por Netflix, ya que también habrá estrenos de películas para niños, siendo los más sonados, Shrek y Shrek 2, películas favoritas tanto de niños como de adultos, y que tras ser retiradas hace unos meses, volvieron a la plataforma desde el 1 de abril.

1 de abril: Barbie: Aventura de princesas

1 de abril: Heidi: Temporada 2

5 de abril: Reunión familiar parte 3

6 de abril: Los héroes del apocalipsis: ¡Felices días finales!

13 de abril: Mighty Express: Temporada 3

16 de abril: Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 4: México

20 de abril: Izzy y los koalas: Temporada 2

27 de abril: Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 4

30 de abril: La familia Mitchell vs las máquinas.

En cuanto a anime, las plegarias de los fans fueron escuchadas, pues desde el 1 de abril la aclamada serie Kimetsu No Yaiba, también conocida como Demon Slayer está disponible, siendo el estreno principal de este género.

Como podrás recordar, este anime se colocó en las primeras listas de popularidad de la plataforma tras el lanzamiento de su película ‘Mugen train’, que incluso desbancó a ‘El viaje de Chihiro’, como la película anime más taquillera de la historia.

Por otra parte, el 8 de abril llegará ‘De yakuza a amo de casa’, y habrá una pausa hasta el 26 de abril, con la llegada de otro famoso anime: ‘Jojo’s bizarre adventure: Sangre fantasma / tendencia de batalla. Mientras que el 29 de abril, la sección de anime cierra con ‘Yasuke’.

Lo que se va de Netfix en Abril

Rápido y furioso desaparecerá de Netflix

Mientras algunos estrenos realmente impresionantes llegarán a Netflix en el mes de abril, también otras series se despedirán para dar espacio a nuevos proyectos, por lo que ahora te presentaremos las series y películas que le dirán adiós a la plataforma durante este mes.

Una de las sagas que le dirán adiós a Netflix es ‘Rápido y furioso’, ya que desde la ‘The fast and the furious’, ‘2 Fast 2 Furious’, ‘Fast and furious: Tokyo Drift’, ‘Fast and furious’, ‘Fast Five’, ‘Fast and Furious 6’ y ‘Furious Seven’, se retirarán del catálogo a partir del 1 de abril, probablemente para regresar cuando la octava entrega de las saga esté disponible para los fans en la plataforma de streaming.

Asimismo, otras grandes películas como ‘Lucy’ protagonizada por Scarlett Johansson saldrá de la plataforma el 22 de abril, por lo que si este filme te gustó, tendrás hasta ese día para poder disfrutarlo desde la comodidad de tu casa.

Se busca, protagonizada por James McAvoy y Angelina Jolie, sobre el gremio de los asesinos, también se despedirá de Netflix el 22 de abril, siendo una de las que más extrañarán los fans, ya que es una película llena de acción y aventura.

Focus: Esta intrépida película protagonizada por Will Smith y Eva Mendes en la cual ambos estafadores se encuentran en un trabajo después de haberse separado por tres años. Podrás disfrutarla hasta el próximo 15 de abril.

Batman Inicia, la primera parte de la trilogía del caballero de la noche, protagonizada por Christian Bale, se despedirá de Netflix el próximo 30 de abril, aunque ‘The dark knight’ y ‘The dark Knight rises’, se mantendrán.

Mientras que Godzilla vs Kong es la película de la que todo el mundo está hablando, en Netflix es todo lo contrario, pues también el próximo 30 de abril, ‘Kong: Skull Island’ será removida del catálogo.

Otras producciones que abandonan Netflix

Las series y películas de Amazon Prime, Disney+ y Netflix que llegan en abril

A continuación te compartiremos otras series y películas que se retirarán del catálogo de Netflix a lo largo del mes, las cuales te colocaremos junto con el día que serán removidas hasta nuevo aviso.

Cabe mencionar que como ocurre con algunas producciones como Shrek, este adiós no es definitivo, pues probablemente en el transcurso de los próximos meses Netflix anunciará el regreso de algunos de estos títulos para que los fans puedan disfrutarlos nuevamente.

1 de abril

A Man Called God

Cain and Abel

Jeremy Scott: The People’s Designer

Born to be Free

Operation Odessa

The Search for Life

Una

The Aerial

Battle: Los Angeles

I Am Maris

The Witch: Part 1 - The Subversion

The Spy Who Fell To Earth

Sinister Circle

JingleKids

Bala Loca

Acts of Violence

Socha Na Tha

Amityville: The Awakening

La Valija de Benavidez

The Condemned 2

De Sicario a Youtuber

El dictador

The Girl Who Leapt Though Time

The Intern

Journey to the Center of the Earth

Journey 2: The Mysterious Island

War of the Worlds

Random Hearts

Pet Sematary

Pet Sematary 2

Operation Red Sea

The Negotiation

My Best Friend

Monstrum

Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous

The Manchurian Candidate

Live by Night

Las series que dicen adiós el resto de abril

2 de abril: Horror Story

2 de abril: Azhar

5 de abril: Behind the Curtain: Todrick Hall

15 de abril: Psiconautas

16 de abril: Wild Kratts

17 de abril: Muderous Affairs

18 de abril: Jeopardy!

24 de abril: Dark Net

26 de abril: Rica, famosa, Latina

Las increíbles películas y documentales de Amazon Prime

Amazon Prime tendrá algunas de las novedades más interesantes

Una de los estrenos más esperados por los suscriptores de Amazon Prime es sin duda la trilogía de ‘El hobbit’, pues a partir del 1 de abril podrás disfrutar de ‘Un viaje inesperado’, ‘La batalla de los cinco ejércitos’ y ‘La desolación de Smaug’

Además de otros grandes estrenos como Without Remorse protagonizada por Michael B. Jordan, película que estará basada en el libro del mismo nombre del año 1993, basada en la saga de Tom Clancy, además de ser un spin-off de las películas de Jack Ryan, personaje de quien incluso Amazon Prime ha producido una serie.

Esta película es una de las más esperadas debido a la enorme popularidad que consiguió Michael B. Jordan, pues desde su participación en Marvel Studios como el villano Erik Kilmonger en Black Panther, el famoso actor ya se encuentra en proyectos realmente importantes.

8 de abril: 10 horas para O Natal

8 de abril: Silk road

10 de abril: Danyka: Mar de fondo

15 de abril: Breaking news in Yuba County

15 de abril: Vigilados

16 de abril: The souvenir

22 de abril: The horizon

23 de abril: No matarás

29 de abril: Dreamland

30 de abril: Abobinable

30 de abril: Without remorse

Entre los documentales que Amazon Prime ofrecerá este mes tenemos a ‘Lemebel’, que nos narrará la historia de Pedro Lemebel, un famoso artista visual y escritor chileno que destacó por ser el pionero del movimiento queer latino, donde se revivirán los últimos ocho años de su vida y una película que nunca pudo terminar, a la cual le dedicó su alma, su cuerpo y su sangre, la puedes disfrutar desde el 1 de abril.

Las series que Amazon Prime traerá en abril

El final de Vikings podrá verse en Amazon Prime

Ahora pasaremos con Amazon Prime, que ha distribuido una gran cantidad de impresionantes series y películas desde mediados del mes de marzo, tal como es el caso de Invincible, su nueva serie de superhéroes animada, que continuará estrenando episodios durante el mes de abril de manera semanal.

En cuanto a las series, finalmente podremos disfrutar de algunos de los mejores dramas y producciones de acción de los últimos años, donde veremos estrenos, nuevas temporadas y el final de algunas historias como con Vikings, la espectacular vida vikinga de los hijos de Ragnar Lothbrok la cual estrenará la segunda temporada de su sexta y última temporada el 23 de abril.

El 9 de abril tendremos disponible la cuarta temporada de ‘The good doctor’, una de las series más impresionantes de los últimos años, protagonizada por el joven pero talentoso actor Freddie Highmore, quien se ha posicionado como un excelente intérprete de drama.

La temporada 8 de ‘Homeland’ llegó a la plataforma desde el 1 de abril, mientras que la segunda temporada de la aclamada serie ‘Señoras del (h)AMPA’ estará disponible a partir del 9 de abril.

Por otro lado, el 9 de abril tendremos un tercer estreno, ya que ‘Los niños de la estación del zoo’ también llegará, haciendo una pausa hasta el próximo 15 de abril cuando ‘Downtown Abbey’ llegue a la plataforma, cerrando el 23 de abril con el final de Vikings.

Las novedades de Disney+ en abril

Las series y películas de Amazon Prime, Disney+ y Netflix que llegan en abril

A pesar del poco tiempo de existencia que tiene, Disney+ ha sabido cómo posicionarse entre las plataformas de streaming más exitosas, pues además de las producciones de Walt Disney, ofrece una gran cantidad de contenido de otros estudios, que la han convertido en una de las favoritas de los suscriptores por su gran variedad.

Películas, series, documentales y más de estudios como National Geographic, Fox, Marvel y más es lo que ofrece Disney+, y durante el mes de abril consentirá a sus fans con algunos de los estrenos más esperados del año por sus seguidores, que sin duda los mantendrán pegados a la pantalla.

Como sabíamos, muchas de las producciones de otras plataformas como Netflix, fueron eliminadas tras la compra de estudios por parte de Disney, y estas regresarán a Disney+, algo que agradecieron los fans de dichos proyectos y que ahora podrán disfrutar sin interrupciones y sin temor de que sean retiradas.

Disney+ en abril: Películas

Raya es una de las películas más esperadas

El 2 de abril llegará ‘Descendientes 3’, una película muy esperada por los fans de Disney debido a que es en la última en la que participó el actor Cameron Boyce, quien lamentablemente falleció en el mes de julio de 2019 a los 20 años por ‘Status epilepticus’

El 16 de abril se estrenará Big Shot, una película protagonizada por el actor John Stamos, que interpreta al entrenador Korn, quien tras ser expulsado de la NCCA debe aceptar un trabajo en una escuela secundaria para mujeres, donde deberá aprender valores como la empatía y vulnerabilidad, mismos que le causaron muchos problemas al olvidarlos.

Raya y el último dragón: Esta es la nueva película animada de Disney, la cual se estrenará el próximo 23 de abril, y nos hablará sobre la princesa Raya, quien tiene la misión de hallar al último dragón vivo del mundo, pues necesitará su ayuda para luchar contra monstruos que convierten a todos en piedra, además que con su ayuda conseguirá que todas las tribus logren convivir en paz.

Nomadland: Este filme nominado al Oscar como mejor película se estrenó en cines el 26 de marzo, y a partir del 30 de abril podrá disfrutarse en Disney+. Nos habla de la historia de una mujer que pierde todo por la crisis económica y decide emprender un viaje en una casa rodante adaptándose a un estilo de vida nómada, alejada de las comodidades sociales del sedentarismo.

Disney+ en abril: Series y documentales

La temporada 17 de Greys Anatomy ya estará en Disney Plus

2 de abril: El reino de la ballena azul

2 de abril: Vis a Vis

2 de abril: Grey’s anatomy: Temporada 17

2 de abril: Besos al aire

2 de abril: Good Trouble

9 de abril: Angel

9 de abril: Solar opposites: Temporada 2

16 de abril : National Geographic:Los ciclos de la tierra

16 de abril: El Míster

16 de abril: Black Narcissus

16 de abril: Genius: Einstein: Temporada 1

23 de abril: Photo Dark

23 de abril: Regreso al Titanic

30 de abril: Eres lo peor

Uno de los documentales más esperados llegará el 16 de abril, llamado ‘Greta: El futuro es hoy’, que nos contará la historia de la activista sueca Greta Thunberg, quien con sólo 18 años dio un cambio radical a cómo se ve el activismo ambiental, demostrando que no importa qué tan pequeño seas, siempre puedes hacer un cambio.

2 de abril: El reino de la ballena azul

16 de abril: Emociones de la tierra

22 de abril: Secretos de las ballenas

Episodios semanales de Disney+ en abril

The falcon and The Winter Soldier

Marvel Studio Unidos

The mighty ducks

Raro pero cierto

El ristoranto de Arnoldo

Conecta y canta

El 23 de abril llega ’22 contra la tierra’, si viste Soul recordarás a este intrépido personaje, que se rehusaba a nacer e iba contra las reglas en cada ocasión que podía, en este cortometraje, 22 forma una banda con otras cinco almas con las que intenta revelarse, pero tal y como pasó en la película, sus acciones lo conducirán a descubrir un gran significado de la vida.

El intrépido personaje de Soul regresará en su propio cortometraje

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Twitter y mantente informado.