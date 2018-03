Las redes se paralizan con los nuevos avances la bioserie de Luis Miguel

El estreno de la bioserie de Luis Miguel está cada vez más cerca, y para muestra de ello, Netflix reveló otro adelanto de este proyecto encabezado por Diego Boneta, lo que ocasionó que las redes se paralizan con los nuevos avances la bioserie de Luis Miguel, lose miles de seguidores del "El Sol de México", ha causado revuelo a tan solo unos días de su lanzamiento.

El material de 31 segundos bastó para causar expectativa de propios y extraños, pues en la escena se muestra al cantante tomado de la mano de “Stephanie Salas”, papel interpretado por Camila Sodi.

“Ha sido una vida muy intensa, muy apasionada. Uno es lo que es por lo que ha vivido en el pasado, ¿no? si cambias algo ya no serías el mismo. Mi verdad es lo que yo he vivido; lo que he sentido”, es parte de lo que “Luismi” dice en el material.

Luis Miguel opina sobre su bioserie

La escena se sitúa cuando el intérprete ya está rodeado por la fama y cuando sostiene una relación sentimental con “Stephanie”, con quien tuvo a su primera hija.

Los cibernautas de manera inmediata empezaron hablar sobre el teaser en donde se aprecia la buena química que hay entre los jóvenes y que bastó para que su amor traspasara las pantallas.

Recordemos que en febrero los captamos fuera de las locaciones dándose tremendos besos. Te dejamos el adelanto del teaser para que lo disfrutes.

Doble de Luis Miguel asegura que lo reemplazó en concierto

El imitador argentino de Luis Miguel, Andrés Rey, reveló durante una entrevista a Cadena 3, que tomó el lugar del cantante en el escenario durante uno de sus shows en San Luis en 2010, luego de que el famoso abandonara el recinto por problemas técnicos.

Antes de la confesión, Andrés relató que cuando LuisMi no deseaba dar de qué hablar, él simulaba ser el cantante y aparecía en lugares públicos con la finalidad de agitar a la prensa. “Hace 20 años me dedico a esto, hice muchos despistes de prensa y fans cuando él llegaba a la Argentina”.

Posteriormente, el imitador fue cuestionado sobre si alguna vez había sido contratado para cantar por “El Sol”. “Hay contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también que se fueron armando distintos tipos de giras cuando por fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”, dijo. E inclusive retó a la audiencia a buscar los videos y comprobar su versión.

Tras ello, Andrés solicitó la compresión de las fanáticas de Luis Miguel, pues asegura que él únicamente se dedica a hacer su trabajo. “Yo soy un actor que me contratan para realizar una actuación en un lugar determinado. A mí me toca hacer siempre el mismo personaje a diferencia de otros actores, yo siempre estoy caracterizado igual. Nunca me imaginé trabajando y viviendo de esto. Me gusta ser parecido y darle alegría a la gente”, expresó.

Finalmente, Andrés Rey manifestó que no fue llamado para participar en la serie sobre la vida de Luis Miguel que en breve estrenaran Netflix y Telemundo, pero señaló que lo llamaron de una productora argentina que realizará una serie de ficción para contar lo que no se sabe del controversial intérprete.

Luis Miguel: Bioserie | Trailer Oficial