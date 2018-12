Las películas que desaparecerán de Netflix en enero 2019 ¡PONTE AL CORRIENTE!

A pesar de que Netflix reveló hace varias semanas con qué producciones arrancará el 2019, entre películas, series, documentales y más, ahora se dio a conocer que para renovar su catálogo, tendrán que retirar muchas otras producciones que hoy por hoy se encuentran en el listado.

Y es que con un nuevo año por empezar, hará una limpia de aquellas películas que ya no consumen los usuarios, y aunque algunas sí son bastante populares, la decisión no da marcha atrás.

2 enero

-Beethoven's Christmas Adventure

-Blade

-Blade II

-Bram Stoker’s Dracula

-Catwoman

-Face/Off

-Finding Neverland

-How to Lose a Guy in 10 Days

-I Am Ali

-Entrevista con el vampiro

-Viaje al Centro de la Tierra

-Kung Fu Panda

-La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (temporada 15-17)

-Como agua para chocolate

-Madagascar: Escape 2 África

-Marie Antoinette

-Meet the Fockers

-Million Dollar Baby

-Monstruos vs Aliens

-Mortal Kombat

-Rent

-Sharknado

-El sexto día

-El Padrino I, II, III

-The Green Mile

-The Iron Giant

-El diario de la princesa

-Prueba de Fe

-El Resplandor

5 enero

-Pocahontas II: Journey to a New World

13 enero

-It Follows

14 enero

-Armageddon

18 enero

-Rogue One: A Star Wars Story

19 enero

-El señor de los anillos: La comunidad del anillo

