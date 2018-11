¡Las nalgas más grandes del mundo! Famosa actriz va por el récord (VIDEO)

Sabrina Sabrok, la modelo argentina que formó su fama en México, gracias a su participación en el programa de comedia ‘La Hora Pico’, también ha protagonizado cinco portadas de la revista Playboy. Desde hace muchos años es actriz de cine para adultos y también ha emprendido proyectos musicales.

En esta ocasión, ha trascendido a diversos medios que Sabrok se encuentra en el país para someterse a una operación de implantes de glúteos, ya que quiere lograr tener el trasero más grande del mundo y así romper un rércord.

Sin miedo ni pudor, Sabrina Sabrok también anunció que cuando se recupere de su cirugía y pueda mostrar su gran trasero en público, incluirá sexo en vivo en sus próximos shows como parte de las novedades que su audiencia podrá disfrutar.

"No me da miedo nada, me siento muy bien con las cirugías y quiero romper, primero, el récord en México de los glúteos con prótesis mas grandes, para después lograr el título de las nalgas más grandes del mundo; en diciembre me operaré y me pondrán 500 gramos en cada una y quizá llegue hasta los 850 gramos que es lo máximo que se puede poner".

Esta cirugía tendrá a Sabrina un mes en reposo, pues la recuperación es lenta y de mucho cuidado. De igual forma, con estas operaciones el objetivo de la argentina, es convertirse en la estrella internacional porno más importante del momento.

"El show es XXX, quiero hacer cosas más fuertes: como sexo en vivo, en lugares donde me contraten, antros, discos, en otros países; de hecho, me voy a hacer una película porno en Estados Unidos, por lo que tendré mucho trabajo".