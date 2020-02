Las mejores series para hacer maratón este 14 de febrero si no tienes pareja

El 14 de febrero ha llegado, y con esta fecha especial las parejas de todo el mundo se preparan para celebrar; desde cenas románticas hasta salidas al cine, los planes para esta fecha son variados.

¿Pero qué pasa con las personas que desean celebrar el amor propio? Ya sea porque no estarán con su pareja o porque están disfrutando de su soltería, el no tener con quien celebrar no quiere decir que no puedan disfrutar del 14 de febrero.

Ahora te dejamos nuestras pequeñas recomendaciones de series que puedes “maratonear” este 14 de febrero y donde verlas.

Brooklyn 99

Una de las mejores series cómicas del momento, narra las aventuras del equipo de detectives del distrito 99 y el capitán Holt.

Puedes disfrutarla en Netflix. (Temporadas 1 - 5)

You

Una original de Netflix, especial para aquellos que no disfrutan del romance y prefieren ver una versión no tan feliz.

Disponible en Netflix (Temporadas 1 - 2)

The Nanny

Si lo que prefieres son las series clásicas, “La Niñera” es una gran opción, en especial si te gustan los romances que tardan en desarrollarse.

Puedes verla en Amazon Prime Video (Temporadas 1 - 6)

The Vampire Diaries

Vampiros, romance, drama y más, en una de las series juveniles más exitosas de CW.

Disponible en Amazon Prime Video (Temporadas 1 - 8)

Unbreakable Kimmy Schmidt

El primer clásico de la comedia creado por una plataforma de streaming. Relata la vida de una joven que escapa de un culto religioso tras 15 años secuestrada. Aunque la premisa suena oscura en realidad en una comedia ligera con un gran mensaje sobre el amor propio y lograr lo que nos propongamos.

Disponible en Netflix (Temporadas 1 - 4)

Friends

La serie clásica por excelencia que se enfoca más en las relaciones platónicas, después de todo el 14 de febrero es el día del Amor y la Amistad.

Puedes verla en Netflix (Temporadas 1 - 10)

Grey´s Anatomy

Drama y romance, los dos ingredientes esenciales de la serie médica más larga de la televisión.

Disponible en Netflix (Temporadas 1 - 14)

Supernatural

Si lo que deseas es alejarte definitivamente del romance, es la serie para ti. Enfocada totalmente en las criaturas sobrenaturales, el único lazo de amor que importa en esta serie es el que existe entre hermanos.

Disponible en Amazon Prime Video (Temporadas 1 - 14)

Gilmore Girls

El amor viene en muchas formas, y el lazo entre madre e hija es uno de los más fuertes que hay, por lo que esta es la serie ideal.

Disponible en Netflix (Temporadas 1 - 7)

Fleabag

Uno de los grandes éxitos de Amazon Originals, sobre una joven enojada, confundida y sexualmente voraz joven que vive en Londres.

Disponible en Amazon Prime Video (Temporadas 1 - 2)

