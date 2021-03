Las mejores series de ciencia ficción de 2021 y películas de Netflix aclamadas

Tan pronto como dio inició el 2021 estuvo ocupado promocionando a los fanáticos de la ciencia ficción nuevas películas y series para disfrutar. Lo mejor de todo es que estas han sido lanzadas en diferentes plataformas de transmisión, desde Netflix hasta Disney Plus, por lo que tienes varias opciones para elegir.

Entre los varios servicios de transmisión una cantidad bastante sorprendente de series y películas han sido lanzadas este año, lo cual quiere decir que para los fanáticos de la ciencia ficción el año tuvo un gran comienzo.

Ya sea que los espectadores busquen vigilantes superheroicos, homenajes que distorsionen la realidad a comedias de situación clásicas, representaciones del futuro o viajes a versiones alternativas del pasado, encontrarán que las películas y los programas de 2021 han ofrecido una gran selección para elegir. Pero si eso no es suficiente para ti, en La Verdad Noticias también te traemos un bonus de algunas películas de ciencia ficción aclamadas por la crítica y disponibles en Netflix.

WandaVision: serie de ciencia ficción

La serie WandaVision presenta a dos de los héroes más poderosos del MCU

Lanzado semanalmente los viernes a través de la plataforma de transmisión Disney +, la serie WandaVision no perdió el tiempo tomando Internet por asalto con su combinación sin precedentes de comedia situacional nostálgica y misterio de ciencia ficción, liderada por dos de los superhéroes más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Con episodios titulados después de frases clásicas de televisión como "Filmado ante una audiencia de estudio en vivo" y "No toques ese dial", el programa ha levantado inteligentemente una serie de tropos y estilos de todas las décadas para presentar a sus espectadores un deseo perfecto de realidad cuyas grietas comienzan a mostrarse.

WandaVision desafía a sus espectadores a cuestionar todo lo que ven desde el principio. Por lo que los fanáticos del MCU sabían, Thanos mató a Vision en Avengers: Infinity War, y el androide no estaba entre los que revivieron en su secuela de 2019, Endgame.

Entonces, si Visión está muerto, ¿quién o qué está jugando Paul Bettany en WandaVision, y si está vivo, cómo regresó? El público no sabe cuánto de lo que está viendo es real, cuánto se ha fabricado y hasta qué punto la amada Wanda Maximoff de Vision, también conocida como Scarlet Witch, es responsable, y estas son solo algunas de las preguntas que hicieron que los espectadores siguieran llegando por más, semana tras semana.

Resident Alien: serie de ciencia ficción

Esta serie mezcla la ciencia ficción con la comedia, el drama y el misterio

Al aire los miércoles en Syfy, la serie de ciencia ficción Resident Alien empareja al querido actor cómico Alan Tudyk con un personaje y premisa tan excéntricos como muchos de los personajes que ha interpretado: un extraterrestre del espacio exterior escondido en una ciudad americana disfrazado de Dr. Harry Vanderspeigle. Como el único médico en la ciudad, se le pide al alienígena titular del programa que investigue muertes extrañas en el área, una tarea que lo obliga a enfrentarse al oscuro vientre de la raza humana mientras lucha por mantener su cobertura y completar su misión.

Basado en una serie de cómics del mismo nombre publicada por Dark Horse Comics, el programa es un espectáculo de mezcla de géneros que incorpora elementos de ciencia ficción, comedia, drama y misterio.

Sus episodios iniciales han recibido críticas generalmente favorables según Metacritic y Rotten Tomatoes, quienes lo describieron como "un escaparate perfecto para las singulares habilidades cómicas de Alan Tudyk". Con su premisa única y críticas como esa, parece probable que este Alien pueda mantener su residencia en el calendario de Syfy durante los próximos años.

Batwoman: serie de ciencia ficción

La protagonista de esta serie de ciencia ficción cambió en la temporada 2

Transmitiéndose los domingos en CW, Batwoman regresó en enero de 2021, y su temporada de segundo año comenzó tan interesante como la primera, aunque por razones muy diferentes. Protagonizada por Ruby Rose como Kate Kane, la primera temporada del programa se estrenó en 2019 con gran éxito, ya que hizo historia como el primera serie de superhéroes con una protagonista lésbica, y se ordenó rápidamente una segunda temporada.

Sin embargo, días después de que la primera temporada terminara de transmitirse, Ruby Rose anunció que dejaría el programa debido a su efecto físicamente agotador en ella. Debido a esto, CW decidió modificar el papel de Batwoman y crear un nuevo personaje para usar la capucha.

Así, se lanzó la temporada 2 de Batwoman protagonizada por Javicia Leslie como Ryan Wilder, un recién llegado que descubre el viejo Batsuit de Kate Kane después de su misteriosa desaparición. No es común que un programa exitoso experimente una agitación tan drástica detrás de escena entre su primera y segunda temporada, pero Batwoman se ha enfrentado al desafío de una manera importante.

Snowpiercer: serie de ciencia ficción

Esta serie de ciencia ficción estrena su segunda temporada

Transmitido los lunes por TNT, Snowpiercer cuenta la historia de un futuro potencial en el que la Tierra se ha convertido en un páramo helado a raíz de un desastre natural. Basado en la película de 2013 del mismo nombre, el programa está protagonizado por Jennifer Connelly, Daveed Diggs y Sean Bean como algunos de los pasajeros de una máquina de locomoción perpetua llamada Snowpiercer.

El tren se mueve alrededor del mundo en un bucle constante, creando suficiente energía para impulsar el tren, calentar a sus pasajeros y protegerlos del mundo exterior. La primera temporada de la serie SnowPiercer se emitió en el verano de 2020, y ahora su segunda temporada devuelve a los espectadores a un mundo donde los recursos cada vez más limitados y una estricta jerarquía interna crean conflictos sociales, económicos y políticos que parecen tan constantes como el movimiento del tren y dependerá de los pasajeros determinar qué peligro acabará con sus vidas primero.

Black Lightning: serie de ciencia ficción

La serie de ciencia ficción termina con su cuarta temporada

Al aire los lunes en CW, Black Lightning regresó para su cuarta y última temporada a principios de febrero de 2021. Protagonizada por Cress Williams como Jefferson Pierce, un director de una escuela secundaria en una ciudad en problemas con la capacidad de manejar electricidad.

Black Lightning fue la primera serie protagonizada por la cadena de un superhéroe afroamericano y ha visto a su líder lidiar con problemas del mundo real como el divorcio, el conflicto racial y la desigualdad, al mismo tiempo que lucha contra las preocupaciones superheroicas más habituales de los ejércitos invasores y los criminales superpoderosos.

La serie de ciencia ficción ha demostrado ser única dentro del universo de programas de superhéroes de CW al mantener un enfoque sin precedentes en el papel de Pierce como padre de sus dos hijas superpoderosas, creando un lugar especial para sí mismo en Arrowverse que sus fanáticos extrañarán mucho una vez finalizada la temporada la serie. Sin embargo, todavía hay tiempo para ponerse al día, y los nuevos espectadores aún pueden dirigirse a Netflix para ver las temporadas anteriores de la serie antes de sintonizar las últimas aventuras de Black Lightning.

For All Manking (Para toda la humanidad): serie de ciencia ficción

Esta serie de ciencia ficción narra la vida de un astronauta de la NASA

Transmitiendo nuevos episodios los viernes, la segunda temporada de For All Mankind se estrenó a través de Apple TV + a fines de febrero de 2021. La serie de ciencia ficción está protagonizada por Joel Kinnaman como un astronauta ficticio de la NASA llamado Edward Baldwin en una historia alternativa donde la carrera espacial nunca terminó.

Divergiendo en 1969 cuando la URSS vence a los Estados Unidos de América hasta la luna, la carrera espacial se intensifica a medida que los EE. UU. buscan superar el logro de los soviéticos en una serie de objetivos en aumento que comienzan con los esfuerzos de la primera temporada para establecer una base militar estadounidense en la superficie lunar.

Sin embargo, For All Mankind no solo se enfoca en los esfuerzos científicos o el nacionalismo de Estados Unidos, sino que también presenta en gran medida el costo que las misiones de la NASA tuvieron en su personal y astronautas. También se asegura de que los peligros científicos y psicológicos de los viajes espaciales se presenten a lo largo de sus aventuras en la historia alternativa.

Aproximadamente una década después del final de su primera temporada, la segunda temporada de la serie de ciencia ficción ve al elenco de personajes del programa expandir sus esfuerzos en la base militar lunar de Estados Unidos mientras luchan por sobrevivir a los terrores del espacio mientras comienzan a soñar dónde podrían atreverse a ir a las estrellas.

Las mejores series de ciencia ficción que están por venir

Fanáticos de las series de ciencia ficción esperan los nuevos lanzamientos

Obviamente, el calendario de televisión de 2021 tuvo un gran comienzo para los fanáticos de la ciencia ficción, pero queda mucho año y un montón de visualización adicional que esperar.

Las próximas series de ciencia ficción incluyen The Nevers de HBO Max, que imagina una era victoriana poblada de mujeres superpoderosas, la adaptación de FX de la clásica serie de cómics Y: The Last Man. Otro Objetivo de estreno para 2021 es la serie de El señor de los anillos de Amazon. Los fanáticos de MCU también tienen mucho que esperar incluidos Falcon and the Winter Soldier (que debutará en marzo) y Loki (que está programado para llegar en mayo).

Y esos son solo algunas de las muchas series de ciencia ficción que parece probable que se establezcan en millones de colas de transmisión en 2021. Otras series que esperamos incluyen la cuarta temporada de Stranger Things, otro nuevo lote de episodios de Doctor Who, la temporada 2 de The Witcher y nuevos episodios de The Handmaid's Tale.

Por último, pero ciertamente no menos importante, los fanáticos de Star Wars tienen la serie derivada de Mandalorian The Book of Boba Fett programada para llegar justo a tiempo para Navidad, seguida de una tercera temporada de The Mandalorian a principios de 2022.

Películas de ciencia ficción aclamadas en Netflix

Películas de ciencia ficción aclamadas por la crítica están disponibles en Netflix

Pero si no eres fanático de las series de televisión o no tienes mucho tiempo y prefieres una película para disfrutar y pasar el rato a cotinuación te presentamos algunas de las películas de ciencia ficción más aclamadas por la crítica.

Estas películas no son del 2021, pero lo mejor de todo es que las puedes encontrar en Netflix, así que si cuentas con este servicio de transmisión puedes disfrutar de ellas ahora mismo. Revisamos las ofertas de la plataforma para encontrar las películas de ciencia ficción más aclamadas y, como era de esperar, es un grupo bastante diverso.

Prospect: película de ciencia ficción que cuenta una historia de supervivencia

La película de ciencia ficción muestra la supervivencia de padre e hija

Prospect es el primer largometraje de los directores Zeek Earl y Chris Caldwell; se lanzó a fines de 2018. La película quemó el programa en el Festival de Cine SXSW 2018, pero recibió solo un estreno teatral limitado.

Es la historia de una joven llamada Cee (Sophie Thatcher) y su padre Damon (Jay Duplass), que son buscadores de gemas en una peligrosa misión a una luna boscosa con una atmósfera cargada de esporas venenosas. Cuando se encuentran con un par de buscadores rivales liderados por el siniestro Ezra (Pedro Pascal de la fama The Mandalorian), su misión rápidamente se convierte en una de supervivencia.

Los críticos elogiaron la película Prospect por su fe en su historia, que se cuenta sin una dependencia excesiva de los efectos especiales, y por crear un mundo de ciencia ficción que se siente vivido y creíble. "Quizás Prospect, que está lleno de paneles de control oxidados y tiene el interior de una nave espacial que parece el interior de una Winnebago, tiene lugar en 1996, pero en otra dimensión", escribió Nick Allen de RogerEbert.com.

"Es un ejemplo asombroso de la construcción del mundo jugando con cosas que tienen más textura que CGI: diseño de producción, vestuario e incluso lenguaje". Prácticamente todos los críticos estuvieron de acuerdo en que Prospect, que tiene un 88 por ciento de Rotten Tomatoes, es una de las mejores películas de ciencia ficción de bajo presupuesto de los últimos años, y una que lo mantendrá fascinado desde el primer cuadro hasta el último.

I Am mother: película de ciencia ficción que es un misterio tenso

La película de Netflix combina la acción y el terror de un mundo postapocalíptico

La película original de Netflix I Am Mother hizo estallar el servicio de transmisión cuando debutó en 2019, y con razón: es una historia cerebral y claustrofóbica con un trío de excelentes actuaciones en el centro. Rose Byrne le da voz a Mother, un robot que preside un búnker que contiene una multitud de embriones, que están destinados a continuar con la raza humana después de que un desastre no especificado aparentemente acabó con la vida en la Tierra.

Después de un breve prólogo, nos adelantamos para ver que Madre ahora está acompañada por una adolescente a la que se hace referencia solo como Hija, interpretada por Clara Rugaard. El anhelo de la hija de visitar el mundo exterior, un impulso que la madre desalienta continuamente, se ve exacerbado por la llegada de una forastera conocida como Woman, interpretada por la ganadora del Oscar, Hilary Swank.

Su sola presencia indica que es posible que Madre no esté diciendo exactamente la verdad sobre la naturaleza de su situación, y cuando afirma que no es la única sobreviviente en el área, pone en marcha una cadena de eventos que abrirán los ojos de Hija a una situación en verdad aterradora.

I Am Mother, que disfruta de una puntuación del 91 por ciento en Rotten Tomatoes, fue elogiada por los críticos por la astuta dirección del director de largometrajes por primera vez Grant Sputore, por su manejo cuidadoso de su premisa única y por las actuaciones de todos sus protagonistas principales.

Noel Murray de Los Angeles Times lo llamó "Una de las películas de ciencia ficción más inteligentes y seguras de los últimos años", una que "atrae y desafía a la audiencia en todo momento, planteando preguntas sobre la relación entre la humanidad y la tecnología en la que confiamos".

David Fear, de Rolling Stone, calificó al relativamente desconocido Rugaard como "un gran descubrimiento", y la película en sí misma es parte de una "larga y absolutamente deliciosa historia de robots dementes y una IA peligrosamente consciente de sí mismos". Es una película fantástica, una que quizás sea incluso mejor al verla por segunda vez, con todos sus muchos giros revelados.

The Endless: película de ciencia ficción llena de sorpresas

The Endless es una película de ciencia ficción con 92% de Rotten Tomatoes

The Endless proviene del equipo de dirección de Justin Benson y Aaron Moorhead. La pareja también protagoniza la película, y tienen una excelente química como dos hermanos, también llamados Justin y Aaron, que reciben una cinta de video de una misteriosa comuna a la que pertenecieron cuando eran niños. Aaron, al menos, lo recuerda como una comuna; Justin lo considera más como un culto a la muerte OVNI, pero aún le permite a Aaron persuadirlo de que regrese por un día.

Las cosas se ponen raras en formas que no estropearemos aquí, pero basta con decir que la película de ciencia ficción The Endless, que tiene un 92 por ciento de Rotten Tomatoes, está lleno de sorpresas y se basa en las actuaciones naturalistas de sus dos protagonistas.

Wendy Ide de The Guardian lo llamó "Una tira de una película de Möbius", con "atmósfera y viñetas desconcertantes (que) se meten bajo la piel". Steven Prokopy, de Third Coast Review, elogió la película y escribió: "Todo el asunto tuvo un trasfondo de tensión lenta que culmina de manera espectacular. Hay pocas cosas más satisfactorias para los fanáticos del género desde hace mucho tiempo que las películas que abrazan los tropos, pero también hacer que la audiencia piense, contemple, interprete y discuta las posibilidades. The Endless marca todas esas casillas e incluso puede inventar algunas nuevas. Es así de bueno".

Si bien algunos críticos encontraron que la narrativa retorcida era simplemente confusa, la mayoría estuvo de acuerdo en que es mejor simplemente dejar que la película lo inunde.

"Es una película reflexiva e intelectualmente ambiciosa con un fuerte elemento humano", escribió Jennie Kermode de Eye for Film, "pero ten cuidado: cuanto más te acercas a ella, más entiendes, más profundas son las corrientes de miedo que hay debajo. Su superficie se apoderará de ti, arrastrándote hacia abajo ".

