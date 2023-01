Las mejores presentaciones del Super Bowl

El Super Bowl, es uno de los eventos más esperados y no precisamente por su valor deportivo, sino por los eventos artísticos que suele presentar, en ese sentido te contamos cuáles conciertos han sido los mejores, de acuerdo a la lista de los Billboard.

Pero antes de todo, es importante recalcar que Super Bowl existe desde 1967, pero a partir de 1993, cuando se presentó Michael Jackson, se convirtió en uno de los shows más mediáticos e importantes del mundo.

Asimismo, como te contamos en La Verdad Noticias, este 12 de febrero se viene una gran participación con la cantante Rihanna, quien ha generado grandes expectativas de que pueda brindar un espectáculo que sea recordado a través de los años.

Las mejores presentaciones

Entre las mejores presentaciones, destacan Katy Perry brindó 12 minutos de colores, luces y canciones pop, con un arranque impresionante al aparecer montada en un tigre dorado gigante. Uno de los invitados fue Lenny Kravitz, que guitarra en mano interpretó “I kissed a girl”, además de Missy Elliott que interpretó “Get Ur Freak O” y “Work It”.

También recordemos a Paul McCartney, con quién la NFL marcó la transición de actos pop contemporáneos a leyendas del rock clásico actuando en el medio tiempo del Super Bowl.En lo alto de un escenario en forma de X hecho de proyectores de video, el ex-Beatle brindó clásicos como “Drive My Car”, “Get Back”, “Live and Let Die” y dejando lo mejor para el final con “Hey Jude” que las 84 mil personas que asistieron al estadio de Jacksonville corearon.

Presentaciones más recordadas

Por otro lado, literalmente, Beyoncé, incendió el terreno de juego con un espectáculo extraordinario con temas como “Love on Top” y “Crazy in Love”, El momento cumbre fue el reencuentro de Destiny’s Child , la antigua agrupación de Bey”, cuando Kelly Rowland y Michelle Williams salieron disparadas de debajo del escenario para unirse a Beyoncé en “Bootylicious”, “Independent Women” y “Single Ladies”.

Fue hasta el 2022 que el hip-hop llegó al centro de uno de los espectáculos más importantes del mundo; Dr. Dre y sus secuaces tomaron el SoFi Stadium en Inglewood, California. Los artistas previamente anunciados Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem se unieron a los invitados sorpresa 50 Cent y Anderson Paak, quien tocó la batería durante “Lose Yourself” de Slim Shady. Los Emmy reconocieron este espectáculo al ser el primer show de medio tiempo del Super Bowl en ganar uno de estos reconocimientos.

