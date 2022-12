Las mejores películas sobre la vida de Pelé que no te puedes perder

El día de hoy se ha dado a conocer la lamentable la muerte de Pelé, a quien muchos atribuyen el título del mejor jugador de fútbol del mundo en la historia de este deporte, por lo que hoy, en La Verdad Noticias, te recomendamos algunas películas y documentales ideales para recordar y conmemorar la vida de El Rey.

Y es que el impacto en la cultura pop del ídolo brasileño es innegable, pues a lo largo de su carrera logró ganar 3 copas del mundo liderando al Scracth du oro a la cima del fútbol profesional, siendo último de ellos en el mítico Estadio Azteca.

Todos sus logros deportivos lo llevaron a ser una figura mundialmente conocida, lo que le valió el honor de salir en muchas películas, ya sea como cameo o manera de documentales o incluso dibujos animados, no cabe duda que El rey Pelé dejó inscrito su nombre en la historia del deporte internacional.

¿Cómo se llama la película de Pelé en Netflix?

Tras el anuncio de la muerte del mejor jugador de fútbol de la historia, muchos han quedado sorprendidos y tristes, sin embargo, todavía existen algunas películas para recordar a la leyenda que puedes ver en los próximos días.

Titulada Pelé, y dirigida por David Thryhorn y Ben Nicholas, este documental se encuentra disponible en la plataforma de febrero de 2021 y en ella se recoge un recorrido desde su infancia y sus grandes logros, y sobre la historia de como la tragedia para los brasileños en la final de 1950 hizo a Edson Arantes Do Nascimento, prometerle a su familia que ganaría el Mundial.

El documental cuenta con los testimonios de jugadores como Zagallo, Jairzinho o Rivellino, todos excompañeros del astro del fútbol y abarca los años en los que pelé ganó 3 copas del mundo, comenzando en 1958 y terminando en 1970.

Te puede interesar:"Adiós al rey": Cristiano Ronaldo reacciona a la muerte de Pelé

¿Cuántas películas hay de Pelé?

El Rey Pelé murió a los 82 años de edad

A lo largo de la historia se han hecho múltiples películas sobre la vida de Pelé, aunque la mayoría de ellas se centra en su vida como futbolista y su historia de éxito, también ha sido mencionado como parte de la historia de clubes famosos en Brasil y Estados Unidos, sin embargo, aquí te dejamos una recopilación de las mejores películas sobre la vida de Pelé.

Pelé Eterno

Sin embargo, esta no fue la única producción que se ha hecho sobre el o donde él ha participado pues también Apple TV lanzó una cinta de nombre Pelé eterno; un documental de más de dos horas donde entrevistan hasta a la mismísima Reina Isabel II, quien habla sobre la expectativa que sentía por recibir al jugador brasileño en Londres para ser nombrado caballero honorario del Imperio Británico, distinción que recibió en 1997.

Aun cuando en esencia es otro documental que repasa su vida.

Pelé: el Nacimiento de una Leyenda

También se hicieron películas sobre la vida del jugador, siendo una de las más conocidas Pelé El nacimiento de una Leyenda, misma que se estrenó en 2016, aquí veremos una dramatización de la vida del futbolista que cuenta con las actuaciones de Kevin de Paula y Leonardo Lima Carvalho, quienes interpretaron a El Rey en distintas etapas de su vida.

La película se encuentra hablada en, inglés y narra la humilde infancia del delantero hasta convertirse en el ídolo de todo Brasil, el filme estaba pensado para estrenarse en 2014, pero la posproducción no terminó a tiempo, y lo más destacable de esta película es que cuenta con locaciones en Brasil.

Once in a lifetime

En junio de 1975 el New York Cosmos, equipo estadounidense, anunció que el brasileño se uniría a su equipo y su primer partio atrajo una aduiencia televisiva de 10 millones de personas y aunque su paso por ahí fue tan solo de dos años, fue todo un hito para el fútbol de ese país, por lo que el documental Once in a Life Time recoge el paso del mejor jugador de la historia en este equipo.

Escape to Victory

Está una de las películas para recordar a O'Rei en el que de hecho participa como actor y es que en esta película comparte créditos con uno de los actores más importantes de Hollywood de los 80, como lo es Silvester Stallone, en la llamada Escape to Victory

En esta película de Stallone y Pelé, se cuenta la historia de un equipo de prisioneros durante la segunda guerra mundial que se enfrentan en un partido que podría costarles la vida, pues un oficial alemán los ve jugar al fútbol y decide organizar un partido en el que un seleccionado de alemanes se enfrenta a un equipo de prisioneros.

Mismos que logran escapar de sus captores luego de empatar el partido, lo que provoca la algarabía de los prisioneros quienes invaden el campo, hecho que aprovechan para salvar sus vidas.

Esta película está basado en un hecho real, pues el 9 de agosto de 1942 se llevó a cabo el que pasó a la historia como el Partido de La muerte, que enfrentó al FC Start un equipo de ex futbolistas del Dinamo de Kiev (en Ucrania) frente a los alemanes nazis.

Pese a que fueron advertidos de dejarse ganar, pues de lo contrario enfrentarían serias consecuencias, los futbolistas del FC Start humillaron a los teutones del III Reich, una semana después fueron arrestados, torturados y llevados a los campos de concentración donde murieron.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en