Las mejores películas para despedir a Olivia Newton John

Como te informamos en La Verdad Noticia, la cantante y actriz Olivia Newton-John falleció este lunes 8 de agosto a la edad de 73 años.

La actriz británica-australiana fue una de las más populares y carismáticas de la década de los 70 y su interpretación de Sandy en el musical Grease ha dejado huella en el mundo de los espectáculos.

La empresaria, actriz, cantante y activista ganó cuatro grammys en su carrera de más de 40 años en las que tuvo múltiples álbumes de estudio.

Por lo que hoy te recomendaremos algunas películas para despedir a la gran artista Olivia Newton John.

Mejores películas de Olivia Newton John

Xanadú (1980)

La película de 1980 en la que actúa con Gene Kelly. Se trata de una película de fantasía digital dirigida por Robert Greenwald y protagonizada por Olivia Newton-John.

Inspirada por Down to Earth de 1947, la película habla de una musa que intenta seducir a un talentoso dibujante que sueña con la fama pero que se dedica a reproducir portadas de discos de grandes carteles promocionales.

Two of a kind (!983)

Dirigida por John Herzfeld habla sobre la historia de un ingenioso inventor y una cajera de banco que son elegidos por “Dios” para probar el valor de la humanidada en la que Newton-John interpreta a la cajera.

Grease (1978)

La película por excelencia y que no podía faltar, es el incónico de 1978 en el que compartió créditos con John Travolta, en ella conoceremos la al rebelde Danny Zuko y la inocente australiana Sandy quienes mantienen un romance durante las vacaciones de verano, creyendo que no se volverán a ver. Sin embargo, para la sorpresa de ambos, acaban estudiando juntos.

Este fue el rol en el que John Travolta y Olivia Newton-John se conocieron y acabaron formando una amistad duradera, misma que llevó a Travolta a despedirse de Olivia con un emotivo mensaje en redes tras su muerte.

Te puede interesar:Olivia Newton-John de “Grease”¿De que murió?

Más de Olivia Newton John

Sandy fue el personaje icónico de Olivia Newton John

Además de su actuación en estas películas, también actuó en La saga de los McGreggor como Joanna Walker y en diversas películas para televisión, sin embargo su rol más recordado en épocas recientes es en la serie Glee en la que actuó haciendo de ella misma.

Sin embargo también podemos disfrutar de su don para el canto en sus canciones disponibles en Spotify con su álbum debut If Not for you de 1971 hasta su disco Friends for Christmas de 2016.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram