Las mejores películas de zombies que puedes ver en Netflix ahora mismo

Tal vez comenzó con el estreno de programas de televisión como The Walking Dead y el lanzamiento de películas como World War Z, pero no hay duda de que las películas de zombies han estado teniendo un momento en el centro de atención durante la última década y lo mejor de todo es que muchas de estas están disponibles en Netflix.

Las películas de zombies de hoy se están diversificando de tal forma que puedes encontrar películas de zombies que combinan comedia, terror, romance y todo tipo de temas creativos. ¿Qué tienen las películas de zombies que nos fascinan tanto? Quizás estas películas sirvan como una forma de explorar el lado oscuro de la humanidad, o quizás simplemente nos preguntamos qué haríamos frente a una invasión zombi.

De cualquier manera, hay algo en las películas de zombies que sigue cautivando al público. Si tiene curiosidad por ver algunas películas nuevas de zombies que probablemente no haya visto antes, no encontrará escasez en Netflix. ¿Listo para enfrentarte a los no muertos?

En La Verdad Noticias te presentamos algunas de las mejores películas de zombies disponibles actualmente para transmisión en Netflix y otras que podrás encontrar encontrar en línea o en otros sitios de streaming

Voraz: pelicula de zombies disponible en Netflix

En esta película de Netflix los zombies construyen pilas de objetos

La película franco-canadiense Ravenous (también conocida como Les Affames o Voraz en español) comienza en las afueras rurales de Quebec, donde algunos sobrevivientes lograron aguantar después de que un brote de una misteriosa enfermedad convirtió a la gente en zombis sedientos de sangre.

Nadie comprende la fuente de la infección; todo lo que saben los supervivientes es que los infectados desarrollan rápidamente el gusto por la carne humana. Aquellos que han logrado aguantar son intrínsecamente desconfiados unos de otros, y cualquier extraño que se acerque será recibido con sospecha y una escopeta.

Los supervivientes se dan cuenta de que los infectados son más que un impulso instintivo de cazar seres humanos. Los zombis han ido construyendo pilas de objetos lentamente, como si se estuvieran preparando para algún tipo de ritual extraño. ¿Cuál es el propósito de estas estructuras? ¿Y a qué esperan los infectados? Estas preguntas te perseguirán a lo largo de esta película de suspenso mientras los sobrevivientes intentan encontrar las respuestas en la película de Netflix.

Ladronas de Almas: pelicula de zombies disponible en Netflix

El complejo familiar donde habita esta familia está protegido por zombies

Ambientada durante la Guerra de Independencia de México en 1815, Ladronas de Almas (que se traduce como Soul Robbers) explora lo que sucede cuando un grupo de forajidos irrumpe en el recinto de una familia con la esperanza de encontrar valiosos tesoros, y terminan lidiando con una situación que nunca antes habían visto.

El complejo está ocupado por un hombre, sus tres hijas y su sirviente haitiano. Las jóvenes parecen inofensivas al principio, pero resulta que son bastante hábiles en lo que respecta a la autodefensa, no es que realmente necesiten hacer su propio trabajo sucio.

Sin el conocimiento de los insurgentes, el complejo familiar está protegido por zombies. De repente, se enfrentan a una amenaza que es incluso más aterradora que la guerra en sí. Si eres fanático de la ficción histórica y las películas de zombies, Ladronas de Almas es la elección perfecta para la transmisión. La magnífica cinematografía y la iluminación cambiante de esta película mexicana de zombies ayudan a crear una atmósfera espeluznante para una película de zombis llena de suspenso.

Cargo: pelicula de zombies disponible en Netflix

Cargo es una de las películas de zombies más aclamadas de Netflix

Como si Australia no fuera el hogar de suficiente vida salvaje peligrosa, en Cargo, los australianos también tienen que lidiar con un brote de zombies. Un virus comienza a propagarse y convierte a sus víctimas en zombis en solo 48 horas, dejando a Andy, Kay y su bebé Rosie a refugiarse en su casa flotante en la Australia rural. Pero cuando Kay hace un fatídico viaje para salir a buscar comida y suministros, es mordida por un zombi.

En la película disponible en Netflix Andy reúne a la familia para una búsqueda desesperada de un hospital, pero cuando se desvían para evitar golpear a un hombre en la carretera, chocan y Kay es empalada, lo que hace que Andy se desmaye. Se despierta y descubre que es demasiado tarde para Kay: ella ya se ha convertido en una zombi y lo ha mordido.

El resto de la película es una carrera contra el tiempo, en la que Andy intenta encontrar una manera de salvar la vida de Rosie antes de que sucumbiera al virus y pierda su humanidad. Encuentra un aliado poco probable en una joven aborigen llamada Thoomi, que podría estar ocultando el secreto para salvar a su hija.

5 Cowok Jagoan: pelicula de zombies disponible en Netflix

Esta película combina a la perfección el terror de los zombies con comedia

Puede que 5 Cowok Jagoan no sea tu tradicional película de terror de zombies, pero definitivamente es muy divertida y es genial para un par de horas de escapismo. Esta película indonesia definitivamente se entregará con muchas risas, y aunque probablemente debería reducir sus expectativas en lo que respecta a los efectos especiales, definitivamente vale la pena echarle un vistazo solo a los elementos de comedia grandilocuente.

En 5 Cowok Jagoan, la novia de Yanto es capturada por un mafioso, y él reúne a un grupo de sus amigos que planean luchar para recuperarla. Pero los mafiosos no son lo único de lo que tienen que preocuparse: el grupo también tiene que lidiar con un brote de zombis.

Los miembros de este grupo heterogéneo no son superhéroes, pero hace años, hicieron un pacto para mantenerse unidos y ayudarse mutuamente, y ahora tienen que cumplir esa promesa. Las locas escenas de lucha y la colorida cinematografía ayudan a 5 Cowok Jagoan a destacarse de otras películas de zombies.

Rise of the Zombie: pelicula de zombies disponible en Netflix

Esta película de zombies está disponible en Netflix

En esta película de zombies en hindi, Neil Parker es un fotógrafo de vida salvaje que pasa demasiado tiempo pensando en su trabajo y muy poco tiempo conectándose con las personas de su vida. Ha comenzado a alejar a la gente y, finalmente, su novia decide que ya ha tenido suficiente.

Ella rompe con él, y cuando se marcha, Neil no recibe el mensaje de que necesita trabajar en sus relaciones; en cambio, decide renunciar a su familia y a los amigos que le quedan y emprender la naturaleza. Siente que no tiene más remedio que el aislamiento y ya no le importa la vida que está dejando atrás.

Pero cuando Neil se despide de su viejo mundo, algo extraño comienza a suceder. Una vez que ha perdido todas sus conexiones humanas, también comienza a perder su propia humanidad. Se produce un cambio dentro de Neil y, poco a poco, queda claro que su decisión de renunciar a todo y a todos los que alguna vez tuvo en su estima tiene serias consecuencias.

KL Zombie: pelicula de zombies disponible en Netflix

La mordedura de un perro provoco que las personas convirtieran en zombies

KL Zombie, una película de zombies malaya ambientada en Kuala Lumpur, cuenta la historia de Nipis, un repartidor de pizzas que siente que no tiene mucho que ofrecer, aparte de su pasión por el hockey. Un día, está pasando el rato en una colina con algunos de sus amigos cuando su amigo Aliff es mordido repentinamente por un perro. El grupo está conmocionado, pero otra de sus amigas, Ana, lo ayuda a llegar al hospital y parece que todo irá bien.

Pero al día siguiente, tanto Aliff como Ana no se sienten tan bien, y queda claro que esta no fue una mordedura de perro normal. Resulta que este perro portaba un virus que zombifica a sus víctimas. Tanto Ana como Aliff se convierten en zombis, y ahora, el problema realmente comienza: el virus se transmite a un grupo de escolares y cada vez más personas en Kuala Lumpur se infectan. Esta raza particular de zombies intenta controlar su hambre con comida normal, pero no pueden ignorar sus instintos. Ahora, es el turno de Nipis de salvar el día.

La chica con todos los dones: pelicula de zombies disponible en Netflix

Esta película de zombies nos deja ver un futuro postapocalíptico

The Girl With All the Gifts (La chica con todos los dones) es una película de terror postapocalíptica basada en la novela homónima de Mike Carey, un hongo parásito ha convertido a la mayoría de los seres humanos en zombies devoradores de carne y de rápido movimiento llamados "hambrientos".

La única esperanza de salvación de la humanidad radica en un grupo de niños híbridos que todavía tienen gusto por la carne, pero no son máquinas de comer sin sentido, todavía pueden pensar y razonar. Los niños están detenidos en una base militar, donde la amable y paciente Helen Justineau les enseña mientras son sometidos a experimentos médicos por la Dra. Caroline Caldwell. Caldwell tiene la intención de desarrollar una vacuna para la enfermedad y cree que los niños son la clave.

Una chica llamada Melanie tiene un talento especial, y Justineau le ha caído bien. Caldwell, por otro lado, planea diseccionarla para la vacuna. Cuando el hambre invade la base, los tres terminan huyendo juntos. Cada uno tiene diferentes intenciones para Melanie, quien podría ser la última esperanza de la humanidad, pero ¿se puede confiar en ella? Y si, después de todo, sigue siendo humana, ¿está dispuesta a sacrificar su vida por la causa de Caldwell?

#Vivo: pelicula de zombies disponible en Netflix

Las redes sociales se hacen presentes en esta película de zombies

La película de zombies surcoreana #Alive (#Vivo) sigue a Joon-woo, un transmisor en vivo de videojuegos de Seúl que está jugando en el apartamento de su familia cuando estalla una enfermedad que convierte a los infectados en zombies.

Después de ver una transmisión de noticias sobre la devastadora nueva epidemia, Joon-woo mira por encima de su balcón a la caótica escena de abajo. Cuando ve a sus vecinos recién infectados atacándose unos a otros, decide atrincherarse dentro del apartamento. En una súplica desesperada de ayuda, publica una solicitud para ser rescatado en las redes sociales.

Días después, parece que toda esperanza está perdida. La familia de Joon-woo está muerta y él ha perdido el servicio telefónico y de Internet. No tiene agua corriente, se está quedando sin comida y no hay señales de que llegue ayuda. De repente, se da cuenta de que alguien en el complejo de apartamentos frente a él está apuntando con un láser a través de su ventana. Otro superviviente, Yoo-bin, le está haciendo saber que no está solo. Aparte, no podrían haberlo logrado, pero juntos, podrían tener una oportunidad de luchar.

Overlord: pelicula de zombies no disponible en Netflix

La películo deja ver a un soldado envuelto en una guerra con zombies

Overlord tiene lugar en 1944, cuando un grupo de paracaidistas estadounidenses son enviados a una misión en Alemania detrás de las líneas enemigas. Después de que la misión falla debido al derribo de los aviones, muchos de los soldados mueren, excepto Ed Boyce (Jovan Adepo). Boyce es un soldado raso y se ve envuelto en una guerra no solo con los nazis, sino también con monstruos sobrehumanos mutados que no se detendrán ante nada para matarlo.

Eventualmente, Boyce y otros compañeros sobrevivientes encuentran un laboratorio experimental secreto, donde los nazis estaban cocinando un suero que conduce a los no muertos. Boyce se da cuenta de que esta aldea ha estado en posesión de un suero durante mucho tiempo, lo que les da fuerza sobre sus enemigos. Boyce decide destruir el suero de una vez por todas; sin embargo, esta tarea no es fácil.

Overlord es un viaje histórico lleno de acción con explosiones y nazis devoradores de cerebros de la Segunda Guerra Mundial. Está disponible para transmitir ahora en Sling.

Train to Busan: pelicula de zombies no disponible en Netflix

El público espera con ansias la secuela de esta película de zombies

En 2016, el director Yeon Sang-ho lanzó un thriller de zombis emocionante y único llamado Train to Busan. La película es una versión moderna del género zombi, pero con un giro. Se centra en un padre adicto al trabajo llamado Seok Woo (Gong Yoo) que acompaña a su hija a Busan para ver a su madre. Lo que no saben es que algo siniestro les espera en Seúl, y está hambriento de cerebros.

Alguien con un virus mortal abordó el tren, lo que provocó que estallara el caos en los vagones. Mientras el tren corre hacia Busan, Woo debe luchar para mantener viva a su hija a toda costa. Train to Busan ganó varios premios por la entretenida versión del género zombie, y nunca ceja el suspenso de qué o quién está detrás de cada puerta. Puedes comprobarlo en Crackle.

Zombieland, Double Tap: pelicula de zombies no disponible en Netflix

Al igual que la primera entrega esta película resultó ser un éxito

Si eres un fanático de las películas de zombies, probablemente te hayas empapado de la hilaridad del horror campy de 2009, Zombieland. En 2019, esa película obtuvo una secuela en Zombieland: Double Tap. Reuniendo a Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) y Little Rock (Abigail Breslin).

Double Tap comienza con los asesinos de zombis aficionados que abandonan los confines de la desordenada Casa Blanca para emprender una aventura en Graceland. En el camino, se encuentran con otros sobrevivientes como Madison (Zoey Deutch), Nevada (Rosario Dawson) y Albuquerque (Luke Wilson).

Double Tap puede ser la secuela de una película querida, pero sus escenas de acción y risas hacen lo suficiente para ayudarla a valerse por sí misma. Como diría Tallahassee, "Es mejor que te canses o te calles", porque no se sabe cuánto tiempo estará disponible esta película para su transmisión. Por ahora, puedes ver la película en Hulu ya que no está disponible en Netflix.

Little Monsters: pelicula de zombies no disponible en Netflix

La película deja ver el terror de los zombies y unos humanos bastante divertidos

En Little Monsters (Pequeños monstruos) de 2019, un viaje de campo aparentemente normal a Pleasant Valley Farms se convierte en un enfrentamiento con un brote de zombies total para Miss Caroline (Lupita Nyong'o) y su clase.

La señorita Caroline hace todo lo posible para asegurarse de que sus hijos lleguen a casa con vida e ilesos. Los espectadores encontrarán a los zombies horribles, pero los personajes humanos extremadamente divertidos. Nyong'o también está acompañado por Alexander England, quien interpreta a Dave, un padre detestable que acompaña a su hijo, y Teddy McGiggle (Josh Gad), el lobo con piel de oveja que finalmente obtiene su merecido destino.

Nyong'o generalmente asume papeles dramáticos como Nakia en Black Panther o Adelaide Wilson en Us, pero es deliciosamente divertida y agradable en esta película de zombis cursi. Little Monsters es un paseo divertido con una buena dosis de agallas, sangre y guitarras. Puedes transmitirlo en Hulu ahora.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.