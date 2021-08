Las mejores películas de terror asiáticas

Los asiáticos como chinos y japoneses son conocidos por sus proezas en el mundo tecnológico, mientras que países como Corea del Sur por el K-Pop, pero hay algo en lo que estos lugares destacan sobre otros en el mundo, y es gracias a las películas de terror asiáticas.

Si hay algo que los asiáticos saben hacer bien es sin duda el cine de terror, pues a lo largo de las últimas dos décadas han producido algunas de las cintas más espeluznantes y traumatizantes del mundo, las cuales incluso ya se han convertido en clásicos de este género.

Algunos de estos títulos han visto nacer a los personajes de películas de terror más famosos, por esta razón en La Verdad Noticias te hablaremos de las películas más impactantes de cine de terror asiático que no te puedes perder, así como datos importantes de este género.

Películas de terror asiáticas en Netflix

Con estas películas definitivamente no podrás hacer Netflix & Chill

Netflix no ha pasado por alto la popularidad que tiene este tipo de cine, ya sea de China, Corea del Sur o la más exitosa, de Japón, también conocido como J-Horror, por lo que puedes disfrutar de algunos de los filmes de este género más exitosos en su plataforma, los cuales verás a continuacion.

Que el diablo te lleve

El teléfono

Estación Zombie

La venganza de Pontianak

Svaha: The Sixth Finger

Alive

The Host

Kuntilanak

Olvidado

Keeper of darkness

¿Qué es el cine de terror asiático?

Las películas más espeluznantes han salido de Japón

Como te mencionamos más arriba, el cine de terror japonés se conoce como J-Horror en el mundo de las películas de terror asiáticas, y lo que esto significa es que los productores reviven historias de los periodos Edo y la era Meji, las que también se conocen como Kaiden, donde los personajes están basados en criaturas de las historias de las épocas mencionadas.

Cabe mencionar que muchas entregas de J-horror se encuentran entre las películas de terror y suspenso más recomendadas por los más experimentados fanáticos del cine de terror, por lo que si debes pensar dos veces antes de ver una de estas cintas.

¿Cuál es la película más terrorífica de Japón?

¿Has visto esta película?

Este ha sido uno de los temas más debatidos, sin embargo, la que es considerada como la película más terrorífica de Japón es Ju-On: The Grudge, conocida en Latinoamérica como ‘La maldición’, la cual probablemente has visto (o no) y realmente te pone los pelos de punta por su historia.

Aunque incluso fue adaptada a una versión americana, esta no tuvo tanto éxito como su versión original, la cual es la más grande joya de las películas de terror asiáticas de la historia, y se encuentra entre las películas de terror que cambiaron el género para siempre.

