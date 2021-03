Las mejores películas de superhéroes de la última década que no te puedes perder

En 2008, sucedieron dos cosas clave que cambiaron para siempre el panorama de los éxitos de taquilla. Iron Man llegó, lanzando Marvel Cinematic Universe, y The Dark Knight se convirtió, por un breve tiempo, en la película más grande del planeta Tierra. Desde entonces, hemos estado viviendo en un mundo de densidad de películas de superhéroes cada vez mayor, lo que significa que si te encanta ver capas y mallas en la pantalla grande, la década de 2010 fue extremadamente divertida.

La última década ha traído consigo docenas de nuevas historias de superhéroes, desde las casi dos docenas de lanzamientos de MCU hasta los propios intentos de DC de lanzar un universo, así como las películas más pequeñas intermedias. Hemos visto reinvenciones, reinicios, revisiones y una serie de historias completamente nuevas que surgen de la imaginación ansiosa por capitalizar un mercado que parece no tener suficientes superpoderes.

Sin embargo, de estas muchas, muchas exploraciones superheroicas, solo unas pocas pueden contarse entre las mejores, y al mirar hacia atrás en la década de 2010, es hora de analizar la crema de la cosecha. En La Verdad Noticias te presentamos las mejores películas de superhéroes de la última década, en orden de lanzamiento.

Los Vengadores fue la película perfecta en equipo

The Avengers fue el inicio de una gran franquicia de películas de superhéroes

Desde el momento en que Nick Fury dijo las palabras "Iniciativa del vengador" al final de Iron Man, en un tiempo mucho antes de que todos supieran quedarse después de los créditos de las películas de Marvel, los fanáticos de los superhéroes de todo el mundo esperaban el momento en que esas palabras tomaran forma.

De alguna manera, incluso cuando se hicieron los anuncios de casting y se lanzaron las otras aventuras de héroes en solitario, había una parte de todos nosotros que todavía no creía del todo. Incluso después del lanzamiento del primer tráiler, Los Vengadores todavía se sentían como algo salido de un sueño, algo que posiblemente no podría funcionar incluso si fuera real.

Entonces llegó la película, y no solo fue real, sino que fue una auténtica maravilla. Los Vengadores ciertamente no es una película perfecta, pero aquellos de nosotros que estuvimos allí cuando se estrenó en la primavera de 2012 todavía podemos recordar la sensación de puro asombro que la película inspiró simplemente por existir y ser tan completa y sólida como era.

Hay una cierta cualidad milagrosa en ese equipo en particular, dirigido con humor y corazón por el guionista y director Joss Whedon, que lo hace sentir mágico. Las películas de los Vengadores son un lenguaje de cultura pop propio ahora, pero en ese entonces, era difícil imaginar que algo como esto funcionara tan bien. Que todavía funcione casi una década después es una prueba de que Los Vengadores eran un cierto tipo de relámpago en una botella.

The Dark Knight Rises llevó las películas de superhéroes a alturas operísticas

The Dark Knight Rises concluyó la trilogía de las películas de Batman

Pocas películas de superhéroes han estado en una situación tan precaria como The Dark Knight Rises. Esta fue la película que no solo tenía que concluir la trilogía de Batman de Christopher Nolan y Christian Bale, sino que también tenía que seguir El caballero de la noche, una película que fue durante un tiempo la película de superhéroes más grande jamás realizada, y que obtuvo un guiño póstumo al Oscar por El giro de fuerza de la naturaleza de Heath Ledger como el Joker. Era un lugar poco envidiable para empezar.

Hasta el día de hoy, The Dark Knight Rises es una película particularmente divisoria entre los fanáticos de los superhéroes, pero lo que sobresale años después de su lanzamiento es el indiscutible sentido de alcance y ambición de Nolan. Donde El Caballero de la Noche solía estar en su mejor momento cuando funcionaba como un duelo psicológico entre dos personalidades opuestas, El Caballero de la Noche asciende fue una muestra de caos en toda la ciudad, épica en su escala y sus temas.

Desde la captura de cada policía de Gotham debajo de la ciudad hasta la explosión del estadio de fútbol y Scarecrow sentado sobre una montaña de escritorios como juez de toda Gotham, la película es prácticamente operística en su sensibilidad. Sigue siendo la parte más audaz, amplia y atrevida de la trilogía del Caballero de la Noche, y todavía vale la pena volver a visitar los valientes cambios que tomó.

Deadpool fue la película de superhéroes más divertida de la década

Deadpool es una película de superhéroes de clasificación R

Las películas más memorables en cualquier subgénero de éxito de taquilla suelen ser las que parecían ideas cuestionables en algún momento de su camino hacia la pantalla, y en la década de 2010, quizás no haya mejor avatar para ese sentimiento que Deadpool.

La película pasó años en desarrollo cuando la estrella Ryan Reynolds presionó por una comedia de superhéroes con clasificación R que rompería la cuarta pared y se burlaría de todo, desde las películas de X-Men hasta Green Lantern, y no fue hasta que explotó un carrete de metraje de prueba en Internet que los ejecutivos de los estudios finalmente captaron la indirecta.

Incluso después de que finalmente se le dio luz verde, las preguntas rodearon la capacidad de Deadpool para ejecutar su meta estilo durante todo el largometraje. Cuando finalmente llegó la película, dejó de lado todas esas preguntas.

La película fue un fenómeno en toda regla, liderado por el sentido de diversión de broma por minuto de Ryan Reynolds en el papel principal. Demostró que había un apetito por más tarifas de superhéroes con clasificación R, y sentó las bases para una especie de construcción de franquicias que ni siquiera Marvel Studios había intentado en ese momento. Además, la película es una maravilla de principio a fin.

Logan se despidió de un personaje clásico con esta película

Con Logan Hugh Jackman se despidió de un gran superhéroe

Hugh Jackman había estado usando las garras como Wolverine durante casi 20 años cuando decidió hacer de Logan su toque final como el personaje, lo que elevó las apuestas en lo que para entonces se había hecho conocido como una franquicia de películas de acertar o fallar.

Las películas de X-Men ya eran notoriamente desiguales cuando Jackman y el director James Mangold comenzaron a trabajar en su última película, y esa desigualdad se extendió particularmente a los spin-offs de Wolverine que Jackman ya había protagonizado. Aún así, desde el momento en que llegó el primer tráiler, estaba claro que la película de Logan era algo especial.

El último esfuerzo de Jackman con Wolverine podría haber sido un cameo glorificado en otra película masiva de X-Men o algún tipo de película precuela que le permitió a Fox jugar con aún más personajes secundarios. En cambio, él y Mangold se aseguraron de que el personaje saliera como un viejo pistolero en un western futurista y de superhéroes, cargado de significado y acción agridulce. Desde la secuencia de apertura hasta el desgarrador acto final, Logan es el tipo de obra maestra en la que todo actor de franquicia espera salir.

Wonder Woman le dio a Diana su merecido en esta película de superhéroes

Diana llegó a la pantalla grande con esta película de superhéroes

Para cuando la película Wonder Woman llegó a los cines, habían pasado casi cuatro décadas desde el primer éxito de taquilla de Superman y casi tres décadas desde la de Batman. La película podría haber sido un ejercicio de adaptación apenas pasable, y aún así habría generado un cierto grado de atención simplemente porque ya era hora de que la princesa amazónica del Universo DC Comics obtuviera su gran pantalla.

En cambio, la directora Patty Jenkins y la estrella Gal Gadot nos dieron una película dinámica, cálida y feroz que siguió a Diana desde su infancia en Themyscira hasta su introducción al mundo de los hombres y, finalmente, a su primera gran batalla entre mortales.

La película está repleta de secuencias memorables al instante, desde la batalla de "No Man's Land", que se convirtió en su pieza central, hasta la tranquila discusión de Diana y Steve Trevor sobre el sexo. Y en cuanto al elenco de reparto, liderado por un Chris Pine absurdamente encantador, ellos se encargan del resto. Incluso ahora, Wonder Woman sigue siendo la mejor película de DC Extended Universe.

Thor: Ragnarok le dio una nueva y extraña vida a las películas de MCU

Críticos afirman que Thor: Ragnarok es la mejor película de la saga

Después de que llegaron Guardianes de la Galaxia y demostraron que Marvel Studios no tenía miedo de volverse un poco extraño, parecía probable que al menos uno de los héroes ya establecidos de la franquicia debía recibir una infusión adicional de extrañeza. Afortunadamente para todos nosotros, el héroe que recibió esa infusión fue Thor, y la persona que hizo la infusión fue el gran Taika Waititi.

La película Thor: Ragnarok le dio al dios del trueno el tipo de connotaciones ilimitadas de ciencia ficción que a menudo ha tenido en sus aventuras de cómics, con una dosis extra de comedia para subrayar su lugar entre los idiotas más adorables y bien intencionados del Universo Cinematográfico de Marvel.

El sello visual de Waititi, desde los decorados de colores brillantes hasta las naves espaciales de formas extrañas, está en toda la película, pero el verdadero trabajo pesado lo hace un magnífico elenco liderado por Chris Hemsworth en el título, Mark Ruffalo como Bruce Banner, Tessa Thompson como Valkyrie y, por supuesto, Tom Hiddleston como Loki. Ragnarok es un ejercicio que nos recuerda a todos que incluso los héroes de franquicia más establecidos merecen ser sacudidos con vigor de vez en cuando.

El resultado de esa reorganización es quizás la película más entretenida de la franquicia hasta ahora, una que cambió la MCU para mejor.

Black Panther cambió el juego de los superhéroes

Black Panther logró combinar una aventura de superhéroes con una gran historia

Uno de los efectos secundarios a menudo desafortunados de vivir en un mundo tan saturado de medios de superhéroes es la tendencia que tenemos como fanáticos de aumentar las apuestas en una película u otra a niveles casi imposibles. En la imaginación del fandom, cada película de superhéroes de una gran franquicia tiene la oportunidad de cambiar las reglas del juego de una forma u otra, y cuando los cineastas se dan cuenta de esa forma de pensar, a veces las películas se tratan más de cambiar el juego que de lo que piensan se trata de contar una buena historia.

El punto es que hubo mucho en juego en Black Panther, la primera película de superhéroes en el mega-popular Marvel Cinematic Universe que presenta un personaje principal afroamericano y un elenco principalmente afroamericano. Todos querían que cambiara el mundo, pero también querían un gran éxito de taquilla de superhéroes.

Con la baraja apilada contra ellos, el director Ryan Coogler y su elenco lograron hacer ambas cosas. Black Panther es exactamente el tipo de aventura de superhéroes innovadora, conmovedora y extremadamente bien imaginada que todos esperábamos que fuera. Con su música, vestuario y diseño de producción ganadores del Oscar, la película aprovechó una cultura y mitología que rara vez se ven en las películas de Hollywood.

Además, nos dio a uno de los mejores supervillanos que jamás haya aparecido en la gran pantalla: Michael B. Jordan como el mortal pero comprensivo Erik Killmonger. Black Panther cambió por completo el género de superhéroes, y es el tipo de película que seguirá siendo una piedra de toque del género en los próximos años.

Spider-Man: Into the Spider-Verse podría ser la mejor película de Spider-Man

Esta podría ser la mejor película de Super-Man

Si hay un superhéroe que podría decirse que sobresaturó la pantalla grande en el siglo XXI, es Spider-Man. El webslinger favorito de todos ha pasado por tres encarnaciones de acción en vivo diferentes en menos de 20 años en siete películas diferentes de Spider-Man, y eso ni siquiera cuenta las aventuras cruzadas actuales de Spidey Tom Holland con otros héroes de Marvel.

Hay mucho Spidey en las películas, por lo que una aventura de dibujos animados que unió a varios personajes de Spider en una sola aventura parecía que podría inclinar la balanza hasta el punto del agotamiento.

Luego llegó Into the Spider-Verse y rápidamente demostró que no existe demasiado Spider-Man si sabes lo que estás haciendo. El estilo de animación dinámico e infinitamente convincente de la película, el elenco de voces asesinas y la historia conmovedora se combinaron para crear lo que podría ser la mejor película de Spider-Man hasta la fecha.

Es una película que comprende el viaje de Spider-Man con tanta precisión que puede comunicar vastas verdades emocionales en el lapso de un solo momento, y sales del cine creyendo que cualquiera puede realmente usar la máscara.

Fast Color es una de las películas más subestimadas de la década.

Esta película de superhéroes deja ver la vida de una familia

Las películas de superhéroes vienen en todos los tamaños, cubren todo tipo de temas y abarcan una amplia gama de subgéneros incluso dentro de su propio subgénero. Películas como Logan, Deadpool e incluso Guardianes de la Galaxia ayudaron a demostrar eso a lo largo de la década de 2010, pero la grandeza de las películas de superhéroes también se extiende más allá de las grandes propiedades de Marvel y DC, y la película Fast Color es la prueba.

Dirigida por Julia Hart, quien coescribió el guión con Jordan Horowitz, esta película de superhéroes subestimada cuenta la historia íntima de una familia, los extraños poderes que mantienen y las tribulaciones que los han mantenido a distancia el uno del otro en un mundo moribundo donde no ha llovido en años.

Gugu Mbatha-Raw lidera un pequeño grupo fantástico de actores mientras navegan por el tenso paisaje emocional de una historia que trata tanto de los lazos familiares como de los superpoderes. Tenso, bien elaborado y lleno de corazón, Fast Color es una clase magistral sobre cómo usar juiciosamente las convenciones de género.

Se construye y se construye de una manera paciente y cuidadosa, nunca regalando los productos demasiado rápido, pero siempre haciendo que sus momentos más superpoderosos cuenten, hasta un clímax profundamente emocionalmente satisfactorio. En un paisaje lleno de megafranquicias, es un recordatorio de que debería haber espacio para películas más pequeñas como esta, porque a menudo pueden impactarnos con la misma fuerza que los éxitos de taquilla.

Avengers: Endgame la película de superhéroes más grande

Avengers: Endgame fue una de las películas de superhéroes más esperada de la década

Una de las mayores quejas de Avengers: Infinity War cuando salió a la luz en la primavera de 2018 fue la aparente falta de apuestas dentro de la historia. Esa película terminó con la mitad de toda la vida en el universo reducida a polvo mientras Thanos celebraba la victoria y los Vengadores se lamían las heridas, pero los críticos seguían llorando.

¿Cómo, en una franquicia llena de secuelas interminables, se esperaba que creyéramos que esto realmente tendría un impacto emocional tangible? ¿Cómo se crea una recompensa duradera en una mega-franquicia que, por diseño, siempre se está preparando para la próxima historia?

Avengers: Endgame es la respuesta a esas críticas e inquietudes de la manera más grandiosa posible. La película final de lo que Marvel Studios denominó "la saga Infinity", Endgame es como Infinity War en el sentido de que es una pieza de conjunto en expansión con el destino del universo en juego, pero después de eso, las dos películas divergen de varias maneras poderosas.

El final del juego fue algo seguro en la taquilla, pero eso no impidió que el equipo detrás de él tomara una serie de riesgos, incluida una escena de muerte temprana, un salto en el tiempo importante y, por supuesto, una travesura en el tiempo que retoma gran parte de la película. Es un giro para las vallas con una recompensa masiva que cubre no solo la película de tres horas, sino toda la década anterior de la realización de películas en Marvel.

