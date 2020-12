Las mejores películas de guerra en Netflix: 'Da 5 Bloods', 'Pelotón' y más

En tiempos difíciles, puede ser útil buscar héroes, aquellos que enfrentaron probabilidades increíbles, una tragedia tremenda y un horror abyecto solo para unirse y luchar. ¿Qué mejor lugar para encontrar esas historias que en las películas de guerra?

Esta categoría de cine lleva al público detrás de las líneas de batalla para ofrecer historias poderosas y profundas. Ya sea que esté buscando algo emocionante, desgarrador o inspirador, en La Verdad Noticias lo tenemos cubierto. Aquí están las 7 mejores películas de guerra en Netflix.

1. Da 5 Bloods: Hermanos de armas

Spike Lee dirige este fascinante drama de la guerra de Vietnam, que oscila entre el pasado y el presente. Delroy Lindo, Norm Lewis, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr. y el fallecido Chadwick Boseman protagonizan el quinteto titular.

Décadas más tarde, regresan a Vietnam, no solo por un tesoro que enterraron mientras servían en el ejército, sino también para traer los restos de uno que perdieron. En el camino, se encontrarán con personajes turbios, conflictos familiares y giros explosivos.

2. El patriota

El patriota

Después del Día de la Independencia y Godzilla, el autor de acción Roland Emmerich se asoció con Mel Gibson de Braveheart para una epopeya de la Guerra Revolucionaria Americana.

Gibson y Heath Ledger interpretan a un padre e hijo que unen fuerzas con el Ejército Continental para derrocar a los despiadados británicos, en particular a un cruel coronel interpretado por Jason Isaac.

3. Pelotón

Pelotón

Antes de convertirse en una fuerza importante de Hollywood, el escritor y director Oliver Stone sirvió como soldado de infantería en la Guerra de Vietnam. La cinta bélica es protagonizada por Charlie Sheen, quien interpreta a un soldado cuya moralidad es puesta a prueba por los estragos de la batalla.

Con un elenco de crackerjack que incluye a Keith David, Forest Whitaker, Johnny Depp, Willem Dafoe y Tom Berenger, este drama de 1986 resultó ser un punto de inflexión importante para Stone.

4. Tiempos de gloria

Tiempos de gloria

Dirigido por Edward Zwick, este drama de la Guerra Civil Estadounidense se centra en el coronel Robert Gould Shaw (Matthew Broderick), quien dirigió la primera compañía de voluntarios totalmente negros del Ejército de la Unión.

El 54º Regimiento de Infantería de Massachusetts luchó noblemente para acabar con el estrangulamiento de la esclavitud arriesgando sus vidas en brutales batallas. Tras el estreno de la película en 1989, los críticos elogiaron la increíble actuación de Andre Braugher y Denzel Washington.

5. Caballo de guerra

Caballo de guerra

Steven Spielberg dirige esta película de la Primera Guerra Mundial de gran corazón, que imagina el evento mundial a través de los ojos de un pura sangre llamado Joey. Su viaje comienza en una humilde granja inglesa.

Sin embargo, cuando los tiempos se ponen difíciles, el amado caballo se vende al ejército. Al terminar en campos de batalla lejanos, hace amigos e inspira. Este enfoque sentimental impresionó al público y a los Premios de la Academia 2012, quienes honraron a War Horse con seis nominaciones al Oscar.

6. Máquina de guerra

Celebrado por sus dramas descarnados The Rover y Animal Kingdom, el escritor y director australiano David Michôd sorprendió a los críticos con su oscura sátira de 2017, basada en el libro de no ficción de Michael Hasting The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan.

Brad Pitt interpreta a un general grandilocuente, encargado del esfuerzo de reconstrucción en Afganistán. Durante su misión, se enfrentará al escepticismo, el desprecio y la oposición abierta de enemigos, aliados y funcionarios del gobierno.

7. Enemigo a las puertas

Enemigo a las puertas

El drama de la Segunda Guerra Mundial del escritor y director Jean-Jacques Annaud utiliza la Batalla de Stalingrado como telón de fondo de un gran romance. Jude Law interpreta a Vasily Zaitsev, un famoso francotirador soviético que se ha enamorado de su compañera de armas Tania Chernova (Rachel Weisz).

TE RECOMENDAMOS LEER: Netflix: 10 Nuevos programas para VER esta última semana del 2020

Si bien su amor le da motivación para luchar por el futuro, también podría usarse en su contra, ya que un francotirador alemán malicioso (Ed Harris) apunta a su punto débil. Sin duda es una de las mejores peliculas de guerra en Netflix.