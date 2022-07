Las mejores frases de Shakira

Shakira es toda una poeta pues no todos los cantantes se pueden dar el lujo de decir que componen su propia música y sentirse orgullosos de haber “inundado” el mundo con las mejores frases que todo ser humano podría escuchar.

Ya sea en sus entrevistas, en las letras de sus canciones, en sus shows o en sus actos más sublimes y de caridad, ella sí que sabe cómo mover al mundo, inspirarlo, divertirlo, entretenerlo y satisfacer siempre a sus fans con nuevos temas musicales.

“Mi cerebro, yo creo, es la parte más hermosa de mi cuerpo”.

El amor y el desamor no son los únicos temas que maneja pues también se le atribuyen frases o consejos relacionados al empoderamiento femenino y a la educación.

Frases de Shakira de amor

¿Cuál es la frase de Shakira para el amor con la que más te has identificado? Si no las tienes tan presentes no te preocupes porque a continuación te recordaremos algunas de ellas.

“Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía”.

“Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas.”

“Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte”.

“Pero que me quedes tú y me quede tu abrazo, y el beso que inventas cada día”.

“El amor y la razón, son dos viajeros que nunca habitan juntos en el mismo albergue”.

“Antes de conocerte el mundo era plano, aunque lo discuta usted Señor Galilei”.

Frases de Shakira sobre la educación

Shakira posee una preocupación genuina por las infancias y la educación y algunas de sus mejores frases al respecto son:

“Si invertimos en un niño en sus primeros años de vida estamos invirtiendo en su desarrollo y en su éxito, no solo en el colegio, sino más tarde en su propia vida".

“La educación es el camino para romper el círculo de la pobreza”.

“La educación no es un lujo, es un derecho. Un derecho del ser humano desde la cuna y nadie nos lo puede quitar. Debemos reclamarlo”.

"Soy, realmente, una pesada en el tema de la educación, pero es que he visto que es bellísimo ver a los niños en esta edad, tan pequeñitos, cómo empiezan a absorberlo todo a una velocidad tan acelerada".

“Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles?”.

Frases de canciones de Shakira

“Hay amores que se vuelven resistentes a los daños como el vino que mejora con los años”, o por lo menos es lo que expresa Shakira en la letra de su canción Hay amores, el sencillo y soundtrack que estrechó la amistad entre ella y Gabriel García Mártez.

Algunas otras de sus frases más famosas provenientes de sus temas musicales son:

“No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal”.

“Voy a pedirte que no vuelvas más, siento que me dueles todavía aquí adentro”.

“Mucho se ha escrito sobre el amor. Basta sentirlo para saber que no se ha escrito nada”.

“No quiero jugar mi suerte por ti”.

“Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas”.

“No todo lo rico engorda, no todo lo bueno es pecado”.

“La vida es una colección de recuerdos pero a nada como tú recuerdo tan bien”.

