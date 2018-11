Las mejores frases de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury es una leyenda de la música y este fin de semana recordamos como el showman más emblemático de la historia se construyó a él mismo, con una personalidad abrumadora, egocéntrica y genuina, Freddie nos cautivó y de ves en cuando deberíamos ser como él.

Sin miedo al que dirán, el personaje encarnado extraordinariamente por Rami Malek en la cinta 'Bohemian Rhapsody', nos dejó frases sublimes que reflejaban muy bien la personalidad de Freddie en la vida real y que todos deberíamos tomar pues sin duda cada palabra y cada frase están llenas de seguridad.

Las mejores frases de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

Tal vez te interese: Queen es más escuchada que Maluma en Spotify y también te puede interesar: ¡Conoce la terrible tragedia que pasó Freddie Mercury en México!

Aquí te dejamos un listado de las frases más icónicas y extraordinarias de la película Bohemian Rhapsody que pueden ayudarte en cuestión de autoestima:

1.- "Nací con cuatro molares extras, el espacio adicional me da mayor registro"

2.- "El problema es que no están pensando en grande"...

3.- "No conozco a nadie que sea más estrafalario que yo"...

4.- "No miro atrás, sólo adelante"

5.- "Somos un grupo de cuatro inadaptados que hacen música para otros inadaptados"...

Las mejores frases de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

6.- "Cuando todas esas personas están frente a mi, escuchándome no podría pensar siquiera en desafinar"...

7.- "Soy exactamente la persona que debí ser"

8.- "No me malinterpretes, Mary me conoce mejor que nadie en el mundo"

-Yo te conozco

"No, tu crees conocerme, tú y yo solo trabajamos juntos, es todo".

"Roger, cariño solo hay un lugar en la banda para una reina histérica"

9.- "Soy músico querido, no conductor de tren suizo"

Las mejores frases de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

10.- ¿Freddie alguna vez has dudado de tu talento?

"No, que pregunta tan estúpida"

11.- "Soy una prostituta musical"

12.- "Ser humano es un estado que requiere anestesia"

13.- "Los necesito y ustedes a mí"

14.- "No quiero su compasión, son minutos desperdiciados que se pueden utilizar para hacer música"

Las mejores frases de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

15.- "Nací para hacer esto"...

16.- "Tocaremos hasta hacer un hoyo al estadio"

-El estadio no tiene techo

"Entonces haremos un hoyo al cielo"

17.- "Soy Freddie Fucking Mercury"