Las mejores frases de Chabelo

A lo largo de su carrera, Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, interpretó a diferentes personajes y entre sus programas y entrevistas emitió diferentes tipos de mensajes para sus fans, algunos más significativos que otros.

Tan solo uno de los últimos lo publicó en su Twitter el 31 de mayo de 2022 pues cuando la gente ya lo tomaba por desahuciado, él dijo que ya había superado el cáncer, que estaba mejor, que se había retirado y por supuesto, que estaba eternamente agradecido.

Frases de Chabelo más famosas

Algunas de las frases más icónicas de Chabelo son:

“Si el conductor no es honesto y no cree en lo que dice, el público no creerá nada”.

“Todas las cosas que he hecho en mi vida las realizo con mucho cariño y entusiasmo. Así soy”.

“Donde hay un niño hay un ser bello, honesto y maravilloso, ciento por ciento ejemplo de lo que debería ser una persona”.

“Pienso que los seres humanos hemos sido traídos al mundo para ser felices, y la felicidad estriba justamente en ese acercamiento que tú como ser humano te propongas tener con la naturaleza.”

“El niño en su infinita verdad puede ser de gran enseñanza para el adulto".

“El público es la diferencia, el que participa, y eso es lo que me ha mantenido, por lo que no me queda más que agradecer al público de México que me ha hecho el favor de permitirme hacer durante mi vida lo que me gusta para no tener que trabajar”.

¿Qué otra frase de Chabelo has escuchado que te ha gustado mucho?

Te puede interesar: Todo sobre las películas de Chabelo.

En Familia con Chabelo

El programa En familia con Chabelo se transmitió durante 48 largos años y fue conducido por el mismo Xavier López "Chabelo", ahí. el conductor, sus edecanes y sus cuatitos se encargaban de organizar concursos a los telespectadores para que ellos se pudieran ganar premios desde algo simple como un juguete hasta algo más esperado como una sala completa para el hogar y mucho más.

Recordemos que uno de los momentos de más tensión y emoción durante el programa era cuando los participantes se iban a la catafixia pues el público también podía expresar qué número es el que le recomendaba al catafixiando.

¿Cuántos hijos tiene el Chabelo?

¿Cuántos hijos tiene el Chabelo?

Oficialmente, chabelo tiene 3 hijos: Óscar, Xavier y Juan Gabriel, todos éstos procreados con su segunda y última esposa Teresita Miranda, con quien se casó en el año 1969.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!