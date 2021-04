Las mejores canciones de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex

Recordemos que Selena Quintanilla se convirtió en una de las cantantes más populares y exitosas de la década de los noventas, sin embargo su historia dentro de la industria musical inició hace varios años atrás; para ser precisos cuando la reina del Tex-Mex tenía tan sólo diez años de edad.

Tiempo en el que su papá Abraham Quintanilla, siendo testigo del talento de su hija decidió formar el grupo musical “Selena y Los Dinos”. Y fue precisamente con este grupo conformado por sus hermanos Suzzette y Abraham Quintanilla Jr. con quien Selena comenzó a abrirse paso al estrellato.

Aunque en ese entonces las canciones de Selena Quintanilla en su mayoría eran en inglés, es importante mencionar que esta famosa intérprete fue una de las primeras mujeres en cantar el género “Tex-Mex”, el cual estaba atribuido a grupos masculinos.

Fue hasta el año 1989 cuando Selena finalmente obtuvo un reconocimiento a nivel nacional a través de su sencillo “Contigo quiero estar”, el cual alcanzó la posición número ocho en la categoría “Hot Latin Songs” en Billboard., convirtiéndose así en la primera canción de Selena en debutar en un top musical nacional.

Pese a que esta canción fue un gran despunte en la carrera artística de Selena Quintanilla, podemos decir que la fama mundial la obtuvo hasta el año 1992 con su álbum musical “Entre a mi mundo”, el cual no sólo se colocó en el primer puesto del top Billboard Regional Mexicano, sino que prácticamente se convirtió en su disco insignia, donde se destacan algunos de sus sencillos musicales más icónicos como: “La Carcacha”, “Como la flor” y “¿Qué creías?”, entre otros.

Canciones de Selena Quintanilla en inglés

Como mencionamos en un principio, gran parte de las canciones que hizo Selena Quintanilla estaban dominadas por el idioma inglés, pues a pesar de pertenecer a una familia latina, Selena nació y creció en los Estados Unidos. Incluso se menciona que fue su padre, Abraham Quintanilla quien le enseñó español a la cantante. En cuanto a su repertorio artístico, la mayoría de las canciones de Selena Quintanilla en inglés se encuentran en su etapa de “Selena y Los Dinos”, la cual abarca desde el año 1984 hasta 1988, siendo uno de sus primeros sencillos en inglés “Give Me One More Chance” y “Call Me”.

Gracias a su increíble talento, la reina del Tex-Mex recibió varias propuestas de diferentes sellos discográficos, entre ellos el grupo multinacional EMI con el que la cantante pretendía grabar un álbum completo en inglés; sin embargo este proyecto fue rechazado debido a que Selena no tenía la popularidad necesaria para vender un álbum de este tipo, grabando únicamente tres composiciones en este idioma.

Letra de canciones de Selena Quintanilla

No podemos negar que gran parte del éxito de la reina del Tex-Mex se debió a la letra y composiciones de sus canciones, las cuales en su mayoría fueron producidas por su hermano A.B. Quintanilla y el cantautor Pedro Astudillo. Esta dupla de talentos prácticamente se convirtió en la poderosa mente detrás de las canciones de Selena Quintanilla, entre las que se encuentran “El chico del apartamento 512”, “Bidi bidi bom bom” y “Como la flor”, siendo este último uno de los temas más famosos de la cantante.

Como la flor

Yo sé que tienes un nuevo amor

Sin embargo, te deseo lo mejor

Si en mí encontraste felicidad

Tal vez, alguien más te la dará

Como la flor con tanto amor

Me diste tú, se marchitó

Me marcho hoy, yo sé perder

Pero, ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Si vieras cómo duele perder tu amor

Con tu adiós te llevas mi corazón

No sé si pueda volver a amar

Porque te di todo el amor que pude dar

Como la flor con tanto amor

Me diste tú, se marchitó

Me marcho hoy, yo sé perder

Pero, ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Como la flor con tanto amor

Me diste tú, se marchitó

Me marcho hoy, yo sé perder

Pero, ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Todas las canciones de Selena Quintanilla

No queda duda que las canciones de Selena Quintanilla no sólo se han colocado como un gran referente de géneros musicales como el tex-mex, mariachi, pop latino y cumbia mexicana; sino que continúan estando dentro del gusto popular. Inclusive hace algunas semanas a través de La Verdad Noticias nos enteramos que la cantante había sido homenajeada en los Grammy 2021, uno de los eventos más importantes dentro de la industria musical.

En total, la reina del Tex-Mex logró lanzar siete álbumes de estudio con “Selena y Los Dinos”, y otros seis más como solista, dando un total de 13 trabajos discográficos. En los cuales se incluyen algunos de sus temas más populares e icónicos como:

Como la flor

La carcacha

No me queda más

Bidi bidi bom bom

Si una vez

Amor prohibido

El chico del apartamento 512

Baila esta cumbia

La llamada

Cobarde

Cabe mencionar que a un poco más de tres meses de su muerte, se lanzó el que es considerado el quinto y último álbum (póstumo) de estudio de la cantante titulado “Dreaming Of You”, el cual se destaca por contener temas inéditos en inglés y español, que aunque ya se habían publicado con anterioridad fueron relanzados con nuevas mezclas musicales.

Actualmente se pueden escuchar y descargar las canciones de Selena Quintanilla desde diferentes plataformas digitales como YouTube, Spotify, Soundcloud, Amazon Music, Google Play Music y Apple Music, entre otras.

