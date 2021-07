Las mejores canciones de Bad Bunny para dedicar

Bad Bunny nos ha dado muchas canciones para dedicar durante su carrera, prueba de esto son temas como “Vete”, “Amorfoda” y “La Canción”, su colaboración con J Balvin. La mayoría de las canciones de Bad Bunny son temas dedicables que no pueden faltar en tu repertorio.

Los temas del puertoriqueño tienen un toque de desamor y tristeza y su disco El Último Tour del Mundo no es la excepción, ¿ya lo has escuchado? es un disco que sin duda terminarás cantando y dedicando más de una canción.

A continuación La Verdad Noticias te comparte las canciones de Bad Bunny, de 'El último tour del mundo' y toda su carrera musical que sin duda puedes dedicar a tu pareja, a tu ex o simplemente bailarla, te encantaran.

Canciones de Bad Bunny de amor para dedicar

Canciones de Bad Bunny de amor

Las 3 mejores canciones de Bad Bunny para dedicar a un gran amor son:

La noche de anoche, Bad Bunny y Rosalía

Esta es una de esas canciones de Bad Bunny a lado de Rosalía para dedicar a alguien con quisieras que pasara algo más allá de lo que ya tuvieron, pero tu mala suerte en el amor te hace dudar con respecto a si vale la pena arriesgarse.

Te deseo lo mejor

Este es el mejor tema de despedida tras una ruptura. Para dedicarlo de manera honesta hay que desprenderse de muchos rencores, reconocer nuestras fallas y pasar página, pero sin perder la memoria.

Haciendo que me amas

Porque la relación aburrida de esa pareja triste en algún momento fue lo más hermoso que les sucedió.

¿Cuáles son las canciones más tristes de Bad Bunny?

Canciones de Bad Bunny de tristeza

Estas son las 5 canciones de Bad Bunny para corazones rotos:

Vete

Esta canción la escribió el cantante inspirado en el abandono de su madre; es tema perfecto para enunciar el fin de manera contundente e iracunda; para acompañar el duelo entre las fases de la negación y la asimilación por la ruptura amorosa.

Sólo de mi

Tras la asimilación del corazón destrozado, viene el reconocimiento del daño que nos hemos hecho y de los estragos que antes no eran evidentes. "Sólo de mí" del álbum "X100pre" es una declaratoria de empoderamiento y emancipación; nos recuerda que no pertenecemos a nadie más que a nosotros mismos.

Si veo a tu mamá

Porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor...", al inicio de un relato tragicómico en el que acepta el arraigo sentimental a su amor del pasado; ideal para cantar en la fiesta con los amigos, en un acto de catarsis para sacar de la memoria a alguna ex-pareja.

Amorfóda

"Amorfoda" es el manifiesto de Bad Bunny sobre el desamor y el escepticismo ante el sentimiento. En los versos de esta canción, el puertorriqueño enuncia: No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé. Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh....

Si estuviésemos juntos

Benito, al igual que todos en algún momento de nuestras vidas, sabe que el primer amor verdadero es inolvidable y así lo expresa en "Si estuviésemos juntos", a través de las líneas: "Y tengo tu foto guarda', tú y yo bailando cuando éramo' menore' de edad..."; una canción para perrear lentamente en el dolor del recuerdo.

¿Cuál es la canción más escuchada de Bad Bunny?

Las 5 canciones más populares de Bad Bunny son:

Dákiti (Feat. Jhay Cortez)

La canción Dákiti del puertoriqueño es un hit internacional que recientemente fue interpretada en los Grammys, dando muestra del alcance que ha tenido la canción desde su lanzamiento.

Amorfoda

Amorfoda quizás es uno de los temas más controversiales de todo el repertorio de Bad Bunny, aún hoy en día muchos critican o cuestionan la calidad de esta canción.

Yo Perreo Sola

No todos los días un hombre decide empoderar a las mujeres de una manera tan clara y tan directa como Benito lo hizo cuando estrenó Yo Perreo Sola, un tema que rompió el internet gracias a un video repleto de mensaje subliminales y en el que el propio intérprete se transformó en una mujer para darle aún más fuerza al mensaje de la canción que es que son ellas las que deben tener poder absoluto de las decisiones sobre su vida y sus cuerpos, a la vez que visibilizó el movimiento #NiUnaMenos.

Soy Peor

En el año 2016, Bad Bunny había colaborado con algunas figuras en diversos temas, pero no había tenido la oportunidad de mostrarle al mundo un trabajo por su cuenta. Eso cambió con la llegada de Soy Peor, una canción trap que se apoya en muchos elementos de R&B que se convertiría también en un himno de ruptura.

La Canción (junto a J Balvin)

OASIS fue un proyecto interesante y fascinante, posiblemente uno de los mejores discos de reggaetón que hayamos escuchado en la historia de la música latina. Una de las razones por las que este trabajo fue tan aclamado fue por La Canción, ya que contó con una increíble producción y el asombroso valor artístico de su letra.

No dejes de escuchar las exitosas canciones de Bad Bunny ya que en el último año se convirtió en uno de los grandes referentes de la música latina en la actualidad fue el artista que más reproducciones sumó en Spotify durante todo el 2020.

