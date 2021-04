Las mejores canciones de Alejandro Fernández

Las canciones de Alejandro Fernández son temas inspirados en el amor, ilusiones y hasta canciones con un estilo pop y varios ritmos, aunque sus fans han quedado muy enamoradas cada vez que el artista interpreta sus canciones del género musical mariachi, entre los éxitos más escuchados por sus admiradoras son “Cómo quien pierde una estrella” del álbum “Que seas muy feliz”, aquella canción permaneció en los mejores 20 de la lista Billboard.

Para el año 1999 presentó el álbum “Mi verdad” de ese disco se desprendió el tema “Loco”. Otra de las canciones del intérprete mexicano es el tema “Tantita pena” que fue lanzada en el 2001 y se desprende del álbum “Orígenes”. Otras de las canciones preferidas por los fans es “Mátalas”, así como los temas “La mitad que me faltaba”,”Que seas muy feliz”, “Amor de los dos”, “A la vera del camino”, “Es la mujer”, “Que bueno”, “Nube viajera”, “Cascos ligeros”, “Piel de niña”, “Moño negro”. De igual forma lanzó en sus primeros años de carrera las canciones “Necesito olvidarla”, “Brumas” y “Equivocadamente”.

Tras sus grandes éxitos a lo largo de su carrera artística, Alejandro Fernández estrena nuevo sencillo, pero en esta ocasión junto a su padre Vicente Fernández, “El Charro de Huentitán” y “El Potrillo” unieron sus voces para lanzar la canción “Mentí” en junio del 2020.

Canciones de Alejandro Fernández para dedicar

El cantante de 50 años de edad es uno de los artistas que tiene una larga trayectoria en la industria musical, pues las canciones de Alejandro Fernández han sido todo un éxito. Desde su debut en la música en el año 1992, el hijo de Vicente Fernández se ha distinguido por su tipo de música ranchera y mariachi mexicano, aunque también ha mostrado su otra faceta como cantante adentrándose al pop latino y varios ritmos.

Las canciones del cantante mexicano Alejandro Fernández son muy románticas, cuya letra ha plasmado en sus fans gratos recuerdos como aquel primer amor o alguna decepción amorosa, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos las seis canciones para dedicar.

“Que seas muy feliz”: La canción se lanzó en el año 1995 y la letra habla sobre una ruptura sentimental, pero, a pesar del final de aquella historia de amor, siempre se desearán lo mejor.

“Si tú supieras”: El tema forma parte del álbum “Me estoy enamorando” que fue lanzado en 1997. La letra de la canción es ideal para declarar el amor que siente una persona por alguien especial.

“No sé olvidar”: Esta canción también forma parte del disco “Me estoy enamorando”, la letra habla sobre un pasado amoroso que aún está presente a pesar del tiempo.

“Si tú no vuelves”: Este tema se lanzó en 2001 y forma parte del disco “Orígenes”, es una canción ideal para escuchar, pues la letra es tan romántica que habla sobre la desesperación por estar lejos de la persona amada.

“Me dediqué a perderte”: Esta canción del género pop fue lanzada en el año 2004, forma parte del álbum “A corazón abierto”. La letra habla sobre un romance que llegó a su fin ante la falta de un compromiso.

“Caballero”: La canción se desprende del álbum “Hecho en México” que fue lanzado en el año 2020. Tras su lanzamiento los fans se sintieron identificados con la letra pues está dedicada a una mujer comprometida.

Canciones de Alejandro Fernández nuevas

"Amor tumbado" una de las nuevas canciones de Alejandro Fernández

Una de las recientes canciones de Alejandro Fernández es el tema “Duele” en colaboración con Christian Nodal, el tema se estrenó el 11 de enero y ha sumado más de 11 millones de vistas en su cuenta de YouTube. De igual forma estrenó el pasado 15 de abril su más reciente sencillo, pues Natanael Cano y Alejandro Fernández sorprendieron a los fans con la canción "Amor tumbado". El videoclip tiene más de 6 millones de vistas.

Por otro lado, "El Potrillo" compartió a través de sus redes sociales las nuevas fechas de su tour "Hecho en México" para continuar con la promoción de aquellas canciones que forman parte del disco que se lanzó en el 2020.

Canciones de Alejandro Fernández en telenovelas

Las canciones de Alejandro Fernández fueron parte de algunas telenovelas

Algunas de las telenovelas mexicanas han sido acompañadas por las canciones de Alejandro Fernández, uno de los inolvidables melodramas fue "María Isabel" que se estrenó en 1997 y cuyo tema musical fue "Si tú supieras". Aquel tema fue todo un éxito para el cantante, pues el tema se desprende del álbum "Me estoy enamorando" ganó el Premio Lo Nuestro como álbum pop del año.

Mientras que en el año 2007 la producción de la telenovela "Tormenta en el paraíso" se estrenó por el canal de las Estrellas y eligieron el tema principal "No se me hace fácil", tema que forma parte del álbum "Viento a favor". De igual forma en el melodrama "Infierno en el paraíso" que se estrenó en 1999 utilizaron la canción "Si he sabido amor".

La telenovela "Derecho de nacer" fue lanzada en 1981, en aquel melodrama eligieron como tema principal "Quisiera", así como en la telenovela "La esposa Virgen" que fue lanzada en el 2005 con la canción "Qué voy a hacer con mi amor". Para el año 2003 se estrenó la telenovela "Niña amada mía", el melodrama ganó un premio TVyNovelas.

El melodrama "Mañana es para siempre" se estrenó en 2008 y eligieron aquella canción de Alejandro Fernández. En el 2014 eligieron "Hoy tengo ganas de ti" para el tema principal de la telenovela "La tempestad", mientras que en el 2014 la producción estrenó la telenovela"Hasta el fin del mundo" con el tema "Te amaré".

Canciones de Alejandro Fernández compuestas por Joan Sebastian

Una de las canciones de Alejandro Fernández la compuso Joan Sebastian

"El poeta del pueblo" le compuso una canción a Alejandro, el tema fue "Estuvo" y se convirtió un éxito para el cantante, pues fue una de las canciones de Alejandro Fernández que emocionaron a sus fans. Además para recordar al gran cantante de México, "El Potrillo" rindió tributo al cantante con un cover de Joan Sebastian.

La interpretación del tema está disponible en su cuenta de YouTube donde sus admiradoras han enloquecido al escuchar cantar a Alejandro Fernández con una de las canciones del fallecido cantante, pues el artista posee una voz que cautiva los corazones de sus admiradoras.

