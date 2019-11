Las más sensuales de latinoamérica en YOUTUBE

Las youtubers más sensuales de latinoamérica

Youtube está lleno de contenido variado, esta plataforma digital en los últimos ha tenido un gran incremento en sus usuarios y sobre todo en los creadores de contenido, sin embargo, las mujeres destacan en sus canales por diferentes razones, una de ellas es el carisma, otra es la belleza y una más es la sensualidad que derrochan en sus videos.

Lele Pons

Esta famosa influencer venezolana es dueña de una belleza impactante, además de su canal en Youtube, el cual tiene 15.4 millones de suscriptores, Lele Pons se ha destacado como bailarina y actriz, recientemente inició su carrera musical con “Celoso” que ha sido un éxito total.

Kika Nieto

Hace unos años esta famosa influencer colombiana se vio envuelta en una polémica por haber compartido un video en su canal de youtube con más de 8 millones de suscriptores, por declarar que no está de acuerdo con la comunidad LGBT, sin embargo, eso no es razón para que esta sensual youtuber no se encuentre en esta lista, pues sus curvas en definitivo se llevan toda la atención.

Caeli

Caeli, esta youtuber mexicana que se encuentra en el ojo crítico de muchos por el reciente video polémico que compartió donde confesó ser víctima del abuso de otro influencer, se ha ganado la mirada de muchos no solo por sus videos, sino que su carisma y sensualidad compartida en su canal de youtube con más de 16 millones de suscriptores.

Mariale

Venezolana de nacimiento y de corazón, esta carismática belleza de youtube que vive en Estados Unidos, a través de sus divertidos videos compartidos en la plataforma con sus más de 12 millones de suscriptores ha logrado representar dignamente a su país pues además de guapa es demasiado sensual, en extremo se podría decir.

Paula Galindo

Esta youtuber colombiana mejor conocida como Pautips, en su canal de youtube cuenta con poco más de 9 millones de suscriptores, pero sin duda su cuerpo y belleza destacan en todos lados, pues sumándoselo a su carisma logra destacar entre sus compañeras de youtube.

Definitivamente, YouTube es una plataforma muy diversa, y existirán youtubers más guapas que las de la lista, deja en los comentarios cual te parece más atractiva.

