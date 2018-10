Las lujosas vacaciones de Galilea Montijo por África

Si últimamente no has visto a Galilea Montijo en el programa HOY, no tienes porque espantarte, pues la conductora tan solo se encuentra de viaje.

Actualmente Montijo esta tomando unas merecidas vacaciones. La conductora decidió visitar África junto a su familia, pero antes hizo una breve escala por Ámsterdam, en Holanda.

Ya estando en el continente africano, Galilea visitó Sudáfrica, donde visitó una playa llena de pingüinos, voló la costa de Capetown en un paracaídas y hasta visitó un refugio para leopardos.

Después, Galilea, su esposo Fernando Reina y sus tres hijos viajaron a Botswana para tomar un safari, donde pudieron observar hipopótamos, elefantes, leones, cebras, jabalíes, monos y temibles hienas.

La conductora confesó que hubo un momento donde sintió miedo, pues al realizar un safari de noche por la sabana, los guías le advirtieron que si las hienas se acercaban de más al jeep que los transportaba, tendrían que quedarse quietos para evitar un ataque de los animales, a lo que hizo caso omiso por el miedo.

"Safari de noche. Nos bajamos del jeep y el guía nos dijo: 'Si las hienas se acercan, no se muevan', obviooooo aventé a mis chamacos al jeep y me subi", publicó Galilea junto al video del momento.