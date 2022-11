Las increíbles fotos de Khloé Kardashian y Kendall Jenner que nadie había visto

Cada vez que una de las Kardashian está de cumpleaños, las demás del 'klan' se encargan de hacérnoslo saber con publicaciones de lo más emotivas en sus redes sociales. En este caso, es el turno de la modelo Kendall Jenner, que hoy cumple 26 años.

Aunque nosotras ya te habíamos enseñado algunas de sus fotos jamás vistas en este día especial para ella, su hermana Khloé Kardashian también ha querido felicitarla públicamente en su perfil de Instagram a través de una preciosa publicación.

La primera de las fotos del carrusel muestra a ambas 'celebs' durante su infancia. Al llevarse doce años de diferencia, se puede diferenciar como Khloé ya era más adolescente mientras que Kendall todavía era un bebé. De ahí el instinto protector que Kendall despierta en ella.

Además de esa primera imagen, también hay otra con más hermanas un poco más reciente. A continuación quiso compartir otra antigua en la que Kendall era una niña y Khloé estaba bastante mayor, seguida de un vídeo gracioso de hace años.

En el pie de foto, Khloé quiso dedicarle unas bonitas palabras a Kendall por su cumpleaños:

"A mi primer bebé, feliz cumpleaños Kendall Jenner eres la que me robó el corazón y me enamoraste de más formas de las que sabía posibles. Eres la que me enseñó la responsabilidad, la paciencia, el amor incondicional y la compasión".

"Eres una de las personas más gentiles y puras que he conocido. Sientes profundamente. Lo das todo a los que amas. Kenny, dejas a la gente desconcertada por tu belleza, intelecto y elusividad.

"Tienes la personalidad más tonta que permite a la gente ser tan tonta como tú. En tu vida, has derribado barreras y cuando alguien te decía que no, nunca te rendías hasta demostrar que estaban equivocados.

"Has mostrado a los que te rodean cómo luchar por sus creencias y cómo no rendirse nunca. Cómo tenemos que trabajar duro por las cosas en las que creemos y cómo la familia está por encima de todo.

"Me has cogido de la mano en todos los momentos altos y bajos y yo siempre te cogeré la tuya. Eres el latido de mi corazón y no podría sentirme más bendecida por tener una hermana/mejor amiga como tú.

"Declararé mi amor por ti hasta el final de los tiempos. Dando gracias y alabando que tengo la suerte de tenerte como mía. Te deseo el más feliz de los cumpleaños, mi precioso y puro Kenny.

"Rezo para que cada año sea mejor y seas más y más feliz con cada día que pasa. Rezo para que seas siempre cuidada con amor y salud. Espero que siempre sientas lo obsesionados que estamos todos con la magia que eres tú. Mi dulce Ángel de hermana, te amo con cada gramo de mí. Feliz cumpleaños".

