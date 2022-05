Las imágenes del tráiler de Avatar 2 llevan al público de regreso a Pandora.

Como saben las personas que fueron a los cines a ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el primer tráiler de la muy esperada secuela Avatar: The Way of Water ya salió, y después de más de una década de espera, finalmente tenemos una idea de lo que es. La próxima aventura épica de James Cameron se está preparando para ser.

La historia sigue a Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) catorce años después de los eventos de la primera película, y ahora tienen hijos. La película se centrará en los problemas y aventuras de la nueva familia. 20th Century Studios lanzó hoy algunas imágenes que capturan la esencia de ese tráiler, además de revelar lo que está reservado para el estreno a mediados de diciembre.

Al igual que el tráiler de Avatar 2, las imágenes muestran el nuevo look de Jake Sully con cabello largo y al héroe Na'vi montando nuevas criaturas marinas que seguramente poblarán la historia. Las imágenes también capturaron uno de los momentos más bellos del tráiler, en el que un Na'vi toca la aleta de una enorme criatura con aspecto de ballena.

Avatar: The Way of Water sorprende con sus imágenes

En la historia de Avatar, los Na'vi forman conexiones profundas y significativas con los animales que los rodean, por lo que la escena podría ser uno de esos momentos en los que la cultura Na'vi ofrece imágenes asombrosas. Las imágenes también muestran humanos luchando junto a los Na'vi, que es una continuación de los eventos de Avatar de 2009.

En la primera aventura, algunos personajes se dieron cuenta del daño que la raza humana estaba causando en el planeta Pandora, en particular la Dra. Grace Augustine (Sigourney Weaver), quien regresará para las próximas cuatro secuelas de la película a pesar de que sufrió un mal destino en el primero.

Avatar: The Way of Water lleva años en desarrollo, con varias secuelas planeadas y desarrolladas al mismo tiempo. La primera película fue un gran éxito, recaudó más de 2800 millones de dólares y se convirtió en el primer título en hacerlo.

En ese momento, la película fue la única responsable de hacer que el estilo 3D fuera más popular que nunca e incitó a otros estudios a filmar de la misma manera o convertir sus próximos lanzamientos para unirse a la tendencia.

El uso del 3D en la nueva película de Avatar

El 3D en Avatar: The Way of Water ha sido tema de discusión en los últimos años: según el director de cine James Cameron, la película "empujará los límites de la pantalla grande", con el desarrollo de una nueva tecnología que supuestamente permite la visualización en 3D. sin necesidad de gafas 3D.

Cameron escribió el guión junto con Josh Friedman (Snowpiercer). Avatar: The Way of Water ve el regreso de Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder y Matt Gerald. Las nuevas incorporaciones al elenco incluyen a Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel y CJ Jones.

La Verdad Noticias informa que Avatar: The Way of Water se estrena en los cines el 16 de diciembre. Las otras tres secuelas están programadas para estrenarse cada dos años en 2024, 2026 y 2028.

