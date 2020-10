Las hijas de Nicole Kidman tuvieron su primer trabajo actoral en “The Undoing”/Foto: Ujackets e Infobae

Las hijas de Nicole Kidman están siguiendo los pasos de su famosa madre después de conseguir un papel en el nuevo drama, The Undoing.

Kidman reveló que sus hijas menores fueron tratadas como todos los demás en el set de The Undoing, un thriller psicológico sobre una mujer cuyo mundo comienza a desmoronarse cuando su esposo desaparece.

Sunday, de 12 años, y Faith, de siete, son las hijas de Kidman con la estrella de la música country australiana Keith Urban.

Las actrices en crecimiento han hecho un pequeño trabajo adicional en los trabajos anteriores de su madre ganadora del Oscar, pero esta vez lograron obtener un papel con guión.

Sunday y Faith consiguieron sus primeros papeles importantes en la serie que protagoniza su famosa mamá. Kidman y Urban han apoyado a las pequeñas en su ascenso actoral/Foto: The Sun

"Están en el primer episodio", dijo Nicole a news.com.au. "Están acostumbradas a ser extras, pero pasaron cinco días en el frío helado de Nueva York, nunca se quejaron y no recibieron ningún trato especial".

Siempre profesionales, las chicas fueron recompensadas por su arduo trabajo y corrieron a casa para contarle todo a Kidman. "Y luego, un día, llegaron a casa y dijeron: '¡Tenemos una línea!'"

Sunday quiere convertirse en el próximo Steven Spielberg y ha comenzado a filmar sus propias películas en casa. Pero como reveló Kidman, es una jefa dura.

"Mi hija mayor quiere ser cineasta y hace películas todos los fines de semana", expresó la actriz. "La pequeña está luchando por meterse en ellos, pero ha tenido una rabieta y no quiso decir las líneas".

La actriz de Big Little Lies reveló: "Y de hecho la despidieron el fin de semana pasado". Sin embargo, ha intentado convencer a Sunday de que sea más suave con su hermana.

“Sigo respondiendo por Faith, diciendo, 'Ella es una buena actriz. ¡Ponla en una de tus películas! Así que eso es lo que ha estado sucediendo en mi casa”, explicó Kidman.

Nicole Kidman protagoniza la serie The Undoing

Hugh Grant protagoniza junto a Kidman el tenso drama que se estrena hoy en Sky Atlantic y Now TV. La nueva miniserie dramática de HBO está basada en la novela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz.

Ha sido escrito por David Kelley y dirigido por Susanne Bier, ganadora del Globo de Oro y del Emmy.

Como te informamos en La Verdad Niticias, este programa de TV sigue la vida de una terapeuta exitosa llamada Grace Fraser que tiene un esposo devoto y un hijo pequeño que asiste a una escuela privada de élite en la ciudad de Nueva York.

Su vida aparentemente perfecta se ve desafiada por una muerte violenta, un marido desaparecido y una cadena de terribles revelaciones.

Kidman, que interpreta el papel de Grace, le dijo al panel de TCA: "Elegir no saber cosas es una parte fascinante de la naturaleza humana. Lo mejor de esta serie, y lo que realmente me atrajo de ella, es que es tan retorcida y nada es lo que parece".

Otras estrellas en el esperado drama incluyen a Fala Chen, Edgar Ramirez y Lily Rabe. ¿Crees que las hijas de Nicole y Keith podrán ser igual o mejor que la actriz?