Las hermanas Jenner se sinceran sobre su vida amorosa en divertido TikTok

El TikTok más reciente de Kendall Jenner y Kylie Jenner revelan mucho sobre ellas mismas, incluidas sus vidas amorosas.

En un video publicado el jueves, las hermanas Jenner se pavonearon hacia la cámara antes de colocarse frente al atributo que mejor las describía durante su dinámica.

Entre las categorías estaban "Supermodelo" y "Modelo de Instagram", "Favorito de papá" y "Favorito de mamá", y "Hoopers" y "Raperos", en referencia a la tendencia de Kendall Jenner a salir con jugadores de baloncesto y el amor de Kylie Jenner por los raperos.

Las hermanas Jenner parecían estar de acuerdo en la mayoría de las categorías, excepto en la última - "Sloppy Drunk" y "Funny Drunk" - con Kendall juguetonamente tratando de empujar a Kylie hacia "Sloppy".

Kendall Jenner también se negó a dejar que Kylie Jenner la siguiera a "Supermodelo", pero la pequeña no se deprime demasiado: "Todavía soy una supermodelo por dentro", escribió.

Hermanas Jenner superan terrible pelea

Parece que las hermanas Jenner están de vuelta en buenos términos después de su acalorada pelea en la temporada más reciente de Keeping Up With the Kardashians.

Su pelea a gritos y explosiva, que se volvió física en el viaje de la familia a Palm Springs, se desarrolló en la temporada 19 del reality show.

KUWTK muestra la grave pelea entre las hermanas Jenner

Sin embargo, en el episodio del 5 de noviembre, los dos finalmente se unieron después de no hablar durante más de un mes y medio.

"Fue sólo una falta de comunicación", dijo Kylie Jenner sobre la pelea. "Obviamente, nunca haría nada para lastimarte. Fue una locura que llegara a ese punto. Te amo, lo siento, y sigamos adelante".

"Las hermanas son hermanas, podemos pelear todo lo que queramos y decirnos locuras entre nosotros, pero al final del día, somos familia y nos amamos mucho", dijo Kendall Jenner. "Ella es mi compañera en el crimen, siempre lo ha sido toda mi vida. Y eso nunca cambiará".

