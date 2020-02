Las fuertes declaraciones de Ninel Conde sobre avión donde murió Jenni Rivera

El nueve de diciembre del año 2012 ocurrió un terrible accidente que le robó la vida a Jenni Rivera mejor conocida como la Diva de la Banda, en este también fallecieron seis personas más y en la actualidad Ninel Conde hizo un par de declaraciones sobre aquel avión que cayó.

Entrevista a Ninel Conde

Sus palabras dejaron helados a muchos ya que la intérprete del “bombón asesinó” dijo que ella viajó muchas veces en ese avión y notaba que algo no andaba bien.

“Antes de que pasara ese accidente, yo viajé en ese avión. En ese mismo avión"

"Eran proveedores de la misma empresa que después desaparecieron. Me quedaron a deber dinero también porque les había comprado horas de vuelo por adelantado”, contó.

Las fuertes declaraciones de Ninel Conde sobre avión donde murió Jenni Rivera

Ninel mencionó que extrañamente la puerta del avión no cerraba del todo bien.

“Ese día que viajamos nosotros, la puerta del avión les costó mucho trabajo cerrarla. Nosotros (los clientes) no sabemos si son viejos o no, pueden poner vestiduras bien, todo bien, pero eso no lo sabes porque tienen todo maquillado, pero no sabes la máquina; el sistema de la puerta, tardaron mucho en cerrarla”, dijo.

Por otra parte afirmó que el avión no arrancaba y que todo parecía muy sospechoso y no le daba buena espina.

“Recuerdo que se nos empezó a hacer tarde y no decía ‘¿qué pasa?', porque está uno, como siempre, en el teléfono, y no te das cuenta y cuando veía que no arrancábamos era porque no cerraba la puerta; entonces, pues sí, la lograron cerrar y nos fuimos”, explicó.

Tal vez te interese.- Niurka se burla de Ninel Conde por parecerse al ¡Calamardo guapo de Bob Esponja!

Por otra parte Ninel reveló que antes de que muriera, logró platicar por última vez con Jenni quien le contó que no se sentía del todo bien, sin embargo no abundó en detalles.

“Tuve la oportunidad de platicar con ella. Estaba triste y que no quería sentirse así”, comentó.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana