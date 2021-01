Las fotos más SEXYS de Dua Lipa, Kylie Jenner y otras estrellas en BIKINI

Si bien puede que no sea verano, algunas de nuestras estrellas jóvenes favoritas han lucido sus bikinis durante las vacaciones de invierno. Kylie Jenner, por supuesto, es la reina del bikini, recientemente luciendo un top color crema ultra sexy mientras se daba un chapuzón. Olivia Jade Giannulli lució sus traje de baño de dos piezas mientras disfrutaban del sol de California, mientras que Bella Thorne y Dua Lipa lucían increíbles mientras estaban de vacaciones en México. ¡Y en La Verdad Noticias te traemos sus últimas fotos en bikini!

Olivia Jade

¡Olivia Jade Giannulli, de 21 años, recibió algunos rayos mientras lucía un bikini marrón inspirado en Kim Kardashian! La estrella de YouTube posó al aire libre junto a una piscina para la publicación de fotos dobles el sábado 16 de enero y se veía absolutamente impresionante.

"¿Swinter?!?" bromeó en su leyenda (un acrónimo de primavera e invierno), junto con un emoji de cara sonriente. Olivia se parecía mucho a su madre, Lori Loughlin, ya que llevaba el pelo largo suelto y lacio, mostrando sus curvas con la parte inferior de corte alto y la parte superior triangular. Ella complementó con collares y pulseras en capas.

Kylie Jenner

¡Kylie Jenner, de 23 años, es sin duda una reina del bikini! La magnate del maquillaje lució una blusa de hilo color crema cuando se fue a dar un chapuzón el 30 de diciembre. Meciendo su cabello rojo brillante, también se vistió con un atrevido par de lentes de sol color crema a juego para un ambiente de Hollywood.

"Nadando hacia 2021", escribió Kylie Jenner en su pie de foto, agregando una segunda publicación con solo un emoji de copo de nieve. "Sí amiga", escribió su mejor amiga, Yris Palmer, mientras que la asistente Maguire Mundsen agregó, "bomba". ¡Ella puede decir eso de nuevo!

Bella Thorne

Bella Thorne, de 23 años, disfrutó recientemente de un viaje a Tulum, México con su novio Benjamin Mascolo, de 27. La ex alumna de Shake It Up se puso varios bikinis sexys en el viaje, incluido uno verde de hilo que compartió en Instagram el 29 de diciembre.

Abdominales tonificados, agregó mucho brillo extra mientras usaba tres relojes de diamantes para la sesión de fotos improvisada. Más adelante en el viaje, Bella Thorne sorprendió con un bikini de lentejuelas plateadas mientras tomaba el sol en la terraza de su suite privada.

Dua Lipa

Dua Lipa lució un sexy bikini en sus vacaciones

¡Dua Lipa, de 25 años, también estaba de vacaciones en México! La cantante de "Levitating" disfrutó de un poco de R&R con su novio Anwar Hadid, de 21 años, mientras estaba en un resort a principios de enero.

Dua lució un bikini de neón brillante mientras se bronceaba el 1 de enero, revelando el descarado corte de tanga mientras se levantaba. En un momento, la morena, que mantenía su cabello en una media cola de caballo, también fumaba un cigarrillo.

