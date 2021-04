Las fotos de Selena Quintanilla más memorables a través del tiempo

Gracias a las fotos de Selena Quintanilla, la cantante conocida como “La Reina del Tex-Mex” siempre será recordada por sus millones de fanáticos como una hermosa mujer que tenía una inigualable personalidad que dominaba el escenario.

Incluso por las imágenes que aún se conservan de la artista, es que muchas personas aún usan sus espectaculares looks para inspirarse en su manera de vestir.

Por ello, en La Verdad Noticias te mostraremos algunas fotografías para relatar los sucesos más importantes en la vida de la famosa intérprete Selena Quintanilla, que fue asesinada el 31 de marzo de 1995, pero que continúa vigente en la música por sus grandes éxitos como “Si una vez” y “Amor prohibido”.

Fotos de Selena Quintanilla cuando era niña

Sel demostró tener una impresionante voz para el canto desde que era una niña/Foto: Pinterest

Selena nació en Lake, Jackson, Texas el 16 de abril de 1971. Hija de un matrimonio de ascendencia mexicana y cheroqui. Desde muy pequeña la artista demostró tener un gran talento para el canto, así que su papá deseaba que ella se dedicara a la música, algo que en un principio no le entusiasmaba mucho a la joven, pero poco a poco se fue dando cuenta que era su verdadera pasión.

Fotos de Selena Quintanilla y su familia

Los padres de la artista son Abraham Quintanilla Jr. y Marcella Ofelia Zamora. La pareja emigró de México a los Estados Unidos durante los 50s, y ahí Selena y su familia se establecieron. Selena fue la menor de tres hermanos, ya que el mayor era Abraham Quintanilla III y la hermana del medio era Suzette Quintanilla.

Al mismo tiempo que la joven se convertía en una estrella musical, también llevaba una vida normal como la de cualquier adolescente, sin embargo, la joven tuvo que abandonar la escuela por un tiempo por sus compromisos laborales, pero logró ingresar a la Universidad de Miramar California donde estudió Administración de Empresas.

Fotos de Selena Quintanilla y Los Dinos

El grupo que lanzó a la fama a la "Reina del Tex-Mex" contaba también con la participación de sus hermanos.

Algunas fotos de Selena Quintanilla que más se han hecho virales son cuando era vocalista del grupo musical “Selena y los Dinos”, banda que surgió aproximadamente en 1980, y que la artista formaba junto a sus hermanos Abraham III en el bajo y Suzette en la batería, además de otros músicos.

El nombre de “Los Dinos” provenía de un antiguo grupo musical al que perteneció el padre de la cantante en su juventud. Al principio la agrupación comenzó cantando en un restaurante de Abraham Quintanilla Jr., pero el negocio fracasó así que todos se mudaron a Corpus Christi, Texas.

Don Abraham se convirtió en el representante del grupo mientras la banda tocaba en eventos como bodas y quinceaños. Gracias a que Selena comenzó a cantar en español fue que poco a poco fue ganando más popularidad entre el público latino de Estados Unidos y empezó a grabar álbumes y a participar en diversos proyectos importantes.

Sin embargo, en 1989 se uniría al grupo el guitarrista Chris Pérez, quien se convertiría en una persona muy importante en la vida de la cantante hasta el día de su muerte.

Fotos de Selena Quintanilla y su esposo

El guitarrista Chris Pérez quedó viudo tras la muerte de la cantante

Uno de los romances secretos más recordados fue el de Selena con Chris Pérez. La pareja se conoció a finales de los 80s, cuando el joven se convirtió en guitarrista del grupo. Ambos quedaron flechados el uno del otro, pero tuvieron que ocultar su amorío del resto de los miembros de la banda y del propio padre de la cantante.

Abraham Quintanilla Jr. consideraba que Chris era un chico problemático y no quería que su hija, que estaba en pleno ascenso a la fama, tuviera alguna relación con él. Sin embargo, el romance siguió en un bajo perfil, hasta que decidieron casarse, por lo cual los fans adoran ver las fotos de Selena Quintanilla y su esposo para recordar el gran amor que se tenían y que pudo contra todo.

Fotos de la boda de Selena Quintanilla

Se ha especulado que este era el vestido que Selena iba a usar cuando cumpliera cinco años de matrimonio con Chris, ya que en su boda secreta no pudo usar un atuendo así/Foto: Facebook

Como la relación de Selena con Chris no era aceptada por el padre de la famosa, ellos decidieron planear su boda a escondidas de todos. Se dice que Pérez le pidió matrimonio a Quintanilla mientras estaban en un restaurante de Pizza Hut, ya que era su lugar favorito para comer y donde siempre tenían sus citas románticas.

La cantante y el guitarrista se casaron por el civil el 2 de abril de 1992, cuando ella tenía 20 años y él 22. Aunque han circulado varias fotos de Selena Quintanilla en el supuesto día de su enlace nupcial, se rumora que no hubo una imagen oficial de ese gran día, ya que toda la ceremonia fue en secreto.

Fotos inéditas de Selena Quintanilla

Con uno de sus atuendos más memorables, esta es una de las fotos de Selena Quintanilla que casi nadie conoce/Foto: Instagram

Una de las fotos de Selena Quintanilla que sólo los verdaderos fanáticos han visto es donde se ve a la artista posar delante de un gran telón rojo usando su famoso look de sombrero de boina, pantalones negros a la cintura y su llamativo bustier.

En la imagen la intérprete estadounidense deleita con su envidiable figura, que era algo que la caracterizó siempre. Sin embargo, esta postal no es muy conocida por el público, así que muchos la consideran casi inédita.

Sel contó con sorprendentes éxitos en su carrera musical, algunos de los más recordados son “La Carcacha”, “Como la flor”, “No me queda más”, además de algunos temas en inglés como “Dreaming of you” y “I Could fall in love”. Recordemos que antes de dominar el género Tex-Mex, la cantante también probó otros géneros musicales.

Fotos de Selena Quintanilla en traje de baño

La retaguardia natural de Selena es una de las partes de su escultural cuerpo que miles de famosas siempre han deseado igualar/Foto: Pinterest

Desde que su carrera fue en ascenso, la artista deleitó al público con su espectacular cuerpazo. Se ha dicho que Selena no seguía ningún tipo de dieta estricta, pero las teorías dicen que posiblemente lograba mantener una diminuta cintura, un abdomen plano y una prominente retaguardia, gracias a sus rutinas de baile en el escenario, que la caracterizaron siempre.

Esta imagen en un atrevido bikini de colores morados, acompañado de una salida de baño negra, es una de las fotos de Selena Quintanilla que más aprecian sus fanáticos, pues adoran ver a la cantante presumiendo su radiante físico, que sin lugar a dudas no contaba con ningún tipo de cirugía plástica.

Fotos de Selena Quintanilla muerta

El padre de la fallecida cantante fue quien decidió abrir el ataúd durante el velorio. Esta es una de las fotos de Selena Quintanilla más buscadas en la red/Foto: TVyNovelas

La cantante de raíces mexicanas fue asesinada con un arma de fuego el 31 de marzo de 1995, por su amiga y presidenta de su club de fans, la enfermera Yolanda Saldívar. La artista tenía 23 años el día que falleció.

La familia Quintanilla decidió que hacer público el velatorio de la “Reina del Tex-Mex” en Bayfront Plaza en Corpus Christi; sin embargo, cuando las personas asistieron al lugar donde estaba el ataúd, muchos comenzaron a especular que en realidad la cantante no estaba dentro del féretro y que incluso no estaba muerta.

Ante esto, el padre de la estrella decidió abrir el ataúd para que todos vean el cuerpo inerte de la cantante. Rápidamente las fotos de Selena Quintanilla muerta se distribuyeron en la prensa y el público, por lo que Don Abraham se arrepiente hasta el día de hoy de haberlo hecho.

Fotos del funeral de Selena Quintanilla

La familia de la cantante y su esposo se despidieron del cuerpo de la artista con mucha tristeza

El funeral de la cantante se realizó el 3 de abril de 1995 en Seaside Memorial Park en Corpus Christi, Texas. Se dice que asistieron alrededor de 600 invitados, la mayoría familiares y amigos de la cantante. Aunque hay muy pocas imágenes de aquel día, se sabe que estuvieron presentes Bobby Pulido, David Lee Garza, Emilio Navaira, Laura Canales, entre otros.

Un ministro Testigo de Jehová fue quien predicó durante la ceremonia, ya que es la religión de la familia Quintanilla. Aquel día, miles de fanáticos se reunieron a las afueras del lugar con fotos de Selena Quintanilla y otros mensajes para despedir el cuerpo de la talentosa artista.

Fotos del museo de Selena Quintanilla

En el museo también hay una escultura casi del tamaño real de la fallecida "Reina del Tex-Mex"

En 1998 los familiares sobrevivientes de la artista decidieron abrir un museo en honor a la desaparecida cantante, después de que millones de fans lo pidieron. Está ubicado en el 5410 Leopard Street (en Q producciones), en Corpus Christi, Texas.

El museo no sólo tiene fotos de Selena Quintanilla, sino también otros objetos valiosos como los atuendos que usó en el escenario, joyería, su premio Grammy, el micrófono que usó en su último concierto, maquillaje, entre muchas otras cosas.

Constantemente es visitado por personas de todo el mundo, y en ocasiones en el lugar se encuentran los hemanos de la cantante, Suzette y A.B.

Las mejores fotos de Selena Quintanilla

Las mejores fotos de Selena Quintanilla/Foto: Hola

A pesar de que han pasado más de 25 años desde que la intérprete de “Bidi bidi bom bom” perdió la vida, sus fieles seguidores aún la recuerdan con mucho cariño y han logrado pasar su música de generación en generación, por lo que incluso el público más joven conoce alguno de los éxitos musicales de la “Reina del Tex Mex”.

Mediante las mejores fotos de Selena Quintanilla es que el público siempre mantiene viva en su memoria a la cantante, ya que la mayoría suele relacionar a Sel con su atuendo enterizo morado de brillantes o con sus atrevido bustier, que usaba en colores como blanco o negro y combinaba con pantalones de cintura alta y otros accesorios.

Pero lo que constantemente logró destacar a la estrella fue su belleza natural y su poderosa voz.

