Las ex parejas de Shannon de Lima: “Canelo”, James Rodríguez y otros famosos

Shannon de Lima es una modelo de origen venezolano, que además de destacar por la inigualable belleza que posee a sus 32 años de edad, también es conocida por ser una exitosa empresaria. Sin embargo, varias mujeres la admiran por tener un historial amoroso que incluye los nombres de los deportistas Saúl “El Canelo” Álvarez y James Rodríguez.

A continuación La Verdad Noticias te presenta la lista de hombres que han logrado conquistar el corazón de esta hermosa modelo, quien sin duda alguna goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde su perfil oficial ya supera los 2.4 millones de seguidores.

Manuel "Coko" Sosa

De su amor surgió el único hijo de la modelo venezolana, Daniel Alejandro Sosa.

La modelo venezolana inició un romance con el actor Manuel “Coko” Sosa cuando ella apenas tenía 19 años de edad. Sin embargo, su idilio terminó en 2008, pero de su amor nació el pequeño Daniel Alejandro Sosa, quien sin duda se ha convertido en la adoración de Shannon.

Marc Anthony

Shannon de Lima inició una relación con Marc Anthony en 2012, dos años más tarde se casaron y en 2017 se divorciaron.

Cuatro años más tarde se dio a conocer que la modelo había iniciado un romance con el cantante Marc Anthony, quien también es conocido por ser ex pareja de Jennifer Lopez. En 2014 decidieron unir sus vidas en matrimonio, pero este se acabó tres años después tras un millonario divorcio.

Saúl "El Canelo" Álvarez

La pareja derrochó miel en redes sociales, sin embargo, ambos decidieron poner fin a su relación.

En junio de 2017 se dio a conocer que Shannon y el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez pasaban mucho tiempo juntos, lo cual provocó que surgieran rumores de un romance. Tras confirmar su idilio, la pareja no dudó en presumirse, sobre todo antes de cada pelea. Lamentablemente y tan solo dos meses después, se supo que habían terminado.

Al respecto, ella dio a entender que las cosas entre ellos no funcionaron: “A veces tú no conoces a la gente y no funciona”. En la actualidad, el pugilista mexicano acaba de casarse con la modelo Fernanda Gómez en una elegante boda celebrada desde Punta Mita, Nayarit.

James Rodríguez

En Internet se rumora que la pareja ha decidido poner fin a su relación sentimental.

Por último, en 2018 se informó que el futbolista James Rodríguez y la modelo comenzaron a interactuar en redes sociales, lo cual despertó rumores de un amor, mismo que fue confirmado meses después. Sin embargo, las publicaciones que los muestran juntos en Instagram se han eliminado, lo que significaría que su noviazgo pudo haber llegado a su fin.

Otros nombres que figuran en la extensa lista de amores de Shannon de Lima son: Rommy Gianny, el capitán de la selección de polo de Mónaco y el político venezolano Henrique Capriles, pero estos fueron breves romances que la hermosa modelo y empresaria sostuvo.

Fotografías: Redes Sociales